Page 2020 annuncia il lancio di PAGE Sourcing

Il Phil-Asian Gaming Expo (PAGE) è lieto di annunciare PAGE Sourcing a PAGE 2020, una nuovissima piattaforma attraverso la quale gli operatori di casinò possono facilmente raggiungere fornitori di attrezzature di gioco, tecnologia e servizi di gestione.

PAGE Sourcing offre agli operatori un modo più semplice e conveniente per trovare nuove connessioni commerciali, comunicare con una rete di fornitori in tutto il mondo e ottenere informazioni di prima mano sui prodotti e servizi di cui hanno bisogno.

Gli operatori possono semplicemente compilare un modulo con le loro richieste sui prodotti e ricevere risposte rapide direttamente dai fornitori stessi. PAGE Sourcing semplifica il processo di approvvigionamento, risparmiando tempo e denaro.

La rete PAGE Sourcing copre tutto, da slot machine e tavoli da gioco, macchine da tavolo elettroniche, sistemi di casinò, servizi di marketing, sistemi di biglietteria e sistemi di sorveglianza per sviluppatori di giochi o lotterie online, eSports, agenti white label, specialisti della sicurezza di rete, croupier dal vivo e slot online .

“Il mercato dei giochi di oggi si sta evolvendo, con i clienti che si aspettano di più da fornitori di servizi e fornitori”, ha affermato PAGE. “Vogliamo essere in prima linea nel settore del gioco asiatico fornendo ai nostri clienti la fiducia necessaria per procurarsi e collaborare solo con il meglio del settore”.

PAGINA Sourcing: https://www.phil-asiangamingexpo.com/page_sourcing/

Tenutasi per la prima volta nel 2019, PAGE è una fiera e conferenza completa per le industrie del gioco asiatiche sia online che terrestri, con l’obiettivo di fornire un centro unico per l’apprendimento, la creazione di nuove connessioni e la scoperta degli ultimi prodotti e soluzioni per privati ​​e aziende.

Nel 2019 PAGE ha attirato più di 46.000 partecipanti in tre giorni da tutto il mondo, inclusi quasi 500 VIP e acquirenti mirati.

PressGiochi