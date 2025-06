Paesi Bassi. Secondo un’indagine di KSA e AGOG, il 46% dei giocatori inizia a giocare prima dei 18 anni

L’ente regolatore del gioco d’azzardo nei Paesi Bassi, Kansspelautoriteit, e AGOG (Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers) hanno condotto un’indagine nell’autunno del 2024 tra i partecipanti ai gruppi di auto-aiuto di AGOG.

139 persone hanno compilato il questionario – pari al 70% dei partecipanti agli incontri dell’epoca. I risultati offrono preziose informazioni sul comportamento di gioco, le conseguenze del gioco d’azzardo e l’efficacia delle misure di intervento e assistenza. Questo gruppo non è rappresentativo di tutte le persone con problemi di gioco nei Paesi Bassi, poiché la maggior parte dei giocatori problematici non cerca aiuto.

La maggior parte degli intervistati ha iniziato a giocare d’azzardo in giovane età: l’81% prima dei 24 anni e il 46% addirittura prima dei 18 anni. È interessante notare che i rispondenti iniziano sempre più spesso a giocare online. Mentre in passato si giocava principalmente in sale da gioco fisiche e casinò, oggi il gioco d’azzardo online domina tra coloro che hanno iniziato negli ultimi dieci anni. Molti rispondenti hanno dichiarato di aver giocato sia legalmente che illegalmente, ad esempio perché in passato non esistevano alternative legali online. Altri invece giocavano illegalmente perché erano registrati nel sistema Cruks, che impedisce l’accesso alle piattaforme legali.

Quasi tutti i rispondenti riconoscevano comportamenti che indicano una dipendenza dal gioco, come il bisogno di recuperare le perdite, aumentare progressivamente le puntate e giocare quotidianamente. Tre quarti dei partecipanti giocavano su più siti contemporaneamente. Questo dimostra l’importanza di introdurre limiti di gioco complessivi e centralizzati.

Le conseguenze del gioco sono profonde. La maggioranza dei rispondenti ha riportato problemi finanziari, sociali e mentali. Tuttavia, l’ammontare delle perdite economiche varia molto: la metà ha perso più di 50.000 euro, mentre un quarto ha riferito perdite inferiori ai 1.000 euro. Ciò dimostra che non tutte le persone con problemi di gioco subiscono gravi perdite economiche, ma che più a lungo si gioca, maggiori tendono a essere le perdite.

Oltre la metà dei rispondenti si è unita ad AGOG negli ultimi due anni e da allora ha smesso di giocare. Le ragioni principali per cercare aiuto sono state problemi relazionali, disturbi mentali e difficoltà economiche. Due terzi dei partecipanti ricevono assistenza presso un centro per le dipendenze e sono iscritti a un programma di interruzione del gioco d’azzardo.

Sebbene gli operatori siano obbligati a intervenire in caso di segnali di gioco problematico, dall’indagine emerge che ciò avviene raramente in modo efficace. Il 68% dei rispondenti non è mai stato contattato personalmente e l’83% non ha mai ricevuto un divieto di accesso o di gioco. Tra coloro che hanno ricevuto un divieto, la metà ha semplicemente cambiato operatore.

La tentazione di ricominciare a giocare rimane presente per molti rispondenti. Le pubblicità, i luoghi fisici dedicati al gioco e il comportamento delle persone vicine svolgono un ruolo importante in questo. La legalizzazione del gioco online è vista da molti come un fattore che ha aumentato la tentazione, mentre si ha la sensazione che la protezione dei giocatori non sia migliorata.

La Kansspelautoriteit utilizzerà i risultati di questa indagine per rafforzare ulteriormente il proprio controllo e per avviare un dialogo con gli operatori e i responsabili politici al fine di migliorare la protezione dei giocatori. Interventi personali, limiti più severi e una comunicazione più mirata possono svolgere un ruolo fondamentale in questo processo.

