Paesi Bassi. Rimandato a marzo 2021 il lancio del gioco d’azzardo online

Il lancio del gioco d’azzardo online nei Paesi Bassi è stato nuovamente rimandato, con il Remote Gambling Act che entrerà in vigore il 1° marzo 2021 e il mercato sarà aperto il 1° settembre. In una lettera alla Camera del Parlamento olandese, il Ministro per la protezione giuridica Sander Dekker ha confermato che la legislazione sarebbe entrata in vigore due mesi dopo il previsto, con l’apertura del mercato sei mesi dopo, spiegando: “Questo crea più spazio per tutte le parti coinvolte per prepararsi all’entrata in vigore della nuova legge”. Il lancio del gioco d’azzardo online nei Paesi Bassi era inizialmente previsto per il 1° gennaio 2021, ma a novembre 2019, il regolatore del gioco d’azzardo Kansspelautoriteit (KSA) ha posticipato la data di lancio al 1° luglio 2021. A giugno, Dekker ha confermato gli ulteriori ritardi, poiché i preparativi per il lancio sono stati interrotti dalla pandemia, duichiarando: “Non escludo la possibilità di un leggero ritardo”.

La KSA ha affermato: “Il ministro ha confermato questo calendario dopo molteplici discussioni con tutte le persone coinvolte, inclusa la KSA”. Il Governo olandese ha notificato elementi della sua regolamentazione sul gioco d’azzardo online alla Commissione europea per l’approvazione. Questi includono l’obbligo per i licenziatari di creare una politica sulla prevenzione delle dipendenze, mentre i giocatori devono impostare il credito massimo consentito sul proprio account, nonché i dettagli degli standard tecnici, i requisiti di detenzione di record e di reporting per i licenziatari. In base alle nuove normative, i bonus saranno limitati e ai giocatori e agli operatori sarà vietato pubblicizzare i servizi relativi al gioco d’azzardo tra le 6:00 e le 21:00.

