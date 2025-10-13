Paesi Bassi, rapporto di monitoraggio autunno 2025: inversione nella crescita del mercato e preoccupazioni per la quota del gioco illegale

La crescita del mercato legale dei giochi d’azzardo online sembra rallentare, mentre quello illegale continua a crescere. Questo cambiamento nel mercato legale è dovuto, tra l’altro, agli effetti positivi delle misure introdotte un anno fa per proteggere i giocatori. Lo rileva la Kansspelautoriteit (Ksa), l’autorità olandese per il gioco, nel rapporto di monitoraggio dell’autunno 2025. Sebbene il numero di giocatori continui ad aumentare, il risultato lordo di gioco (BSR) del mercato legale è in calo.

Il BSR (cioè le puntate meno le vincite pagate) nella prima metà del 2025 è stato di 600 milioni di euro, contro i 697 milioni di euro del semestre precedente, con un calo del 16%. Questo è dovuto anche all’introduzione di nuove regole per la tutela dei giocatori, tra cui un limite ai depositi.

Numero di giocatori e account – Il numero di account attivi mensilmente è aumentato: nella seconda metà del 2024 erano in media 1,18 milioni, mentre nella prima metà del 2025 sono saliti a 1,29 milioni. In media, il 7,1% degli account è nuovo. È probabile che siano stati creati più account nuovi perché, con le nuove regole introdotte alla fine del 2024, i giocatori possono depositare meno per account ogni mese senza dover condividere informazioni sui propri redditi con l’operatore.

Un giocatore può avere più account, quindi il numero di account non corrisponde al numero effettivo di persone che giocano. Si stima che nei primi sei mesi del 2025 ci siano stati 839.000 giocatori attivi presso operatori legali. Ciò significa che il 5,7% della popolazione adulta ha giocato legalmente online in quel periodo, un leggero aumento rispetto al semestre precedente (5,4%).

Perdite – La perdita media mensile per giocatore è diminuita in modo significativo dopo l’introduzione delle misure di protezione. Alla fine del 2024, la perdita media era di 146 euro al mese, mentre all’inizio del 2025 è scesa a 119 euro. Questo dato tiene conto del fatto che i giocatori possono utilizzare più operatori e non essere attivi ogni mese.

I giovani adulti (tra i 18 e i 24 anni) hanno rappresentato il 23% degli account utilizzati nella prima metà del 2025, una percentuale elevata considerando che costituiscono solo il 9,3% della popolazione adulta. Tuttavia, perdono in media meno denaro per account rispetto agli adulti: 37 euro al mese contro 78 euro. Rispetto alla popolazione totale dei giocatori, i giovani adulti scommettono relativamente di più sulle competizioni sportive.

Mercato illegale – La canalizzazione in termini di giocatori (cioè la percentuale di persone che giocano solo con operatori legali) è stabile: circa il 94% gioca esclusivamente in modo legale. Tuttavia, la canalizzazione in termini di BSR (cioè la quota di denaro totale giocato che finisce nel mercato illegale) mostra un leggero calo, proseguito anche nella prima metà del 2025: dal 51% alla fine del 2024 al 49% all’inizio del 2025. Questo calo potrebbe essere spiegato dal fatto che alcuni giocatori, a causa delle nuove regole di protezione, si rivolgono al mercato illegale, dove tali restrizioni non sono presenti. La Ksa considera questa una tendenza preoccupante, poiché i giocatori nel mercato illegale sono molto meno tutelati.

PressGiochi