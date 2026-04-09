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Paesi Bassi, provvedimento nei confronti di Unibet per violazione delle norme antiriciclaggio

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha emesso un provvedimento formale nei confronti di Optdeck Service Limited, società che opera nei Paesi Bassi con il marchio Unibet, per violazioni

09 Aprile 2026

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L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha emesso un provvedimento formale nei confronti di Optdeck Service Limited, società che opera nei Paesi Bassi con il marchio Unibet, per violazioni della normativa antiriciclaggio.

Secondo quanto comunicato dalla Ksa il 9 aprile 2026, l’operatore non avrebbe rispettato pienamente gli obblighi previsti dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Wwft). In particolare, sono state rilevate carenze nel processo di verifica della clientela: i sistemi di monitoraggio delle transazioni e le misure di controllo adottate non risulterebbero adeguatamente allineati alle politiche interne dichiarate dall’azienda.

L’autorità di vigilanza ha inoltre richiesto a Unibet di rivedere le proprie politiche, soprattutto per quanto riguarda le soglie finanziarie utilizzate per identificare i clienti ad alto rischio di riciclaggio. Tali soglie sono fondamentali per determinare quando avviare controlli approfonditi sull’origine dei fondi dei giocatori e garantire un monitoraggio continuo ed efficace delle loro attività.

La Ksa ha ribadito il proprio ruolo centrale nel contrasto al riciclaggio nel settore del gioco, sottolineando come gli operatori siano tenuti a monitorare attentamente il comportamento degli utenti e a intervenire in presenza di attività sospette. Tra gli esempi citati figurano depositi improvvisamente elevati o possibili segnali di manipolazione delle competizioni sportive (match-fixing). L’autorità aveva già evidenziato in precedenza i rischi connessi anche a versamenti elevati provenienti da conti bancari intestati agli stessi giocatori.

Con questo provvedimento, Unibet è stata formalmente invitata a porre fine alle violazioni riscontrate. Durante l’indagine, la società ha collaborato con l’autorità e ha avviato un piano di adeguamento, grazie al quale alcune delle criticità sono già state risolte. Al termine del periodo stabilito, la Ksa effettuerà una nuova verifica per accertare il rispetto delle disposizioni.

 

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Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

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