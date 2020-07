Paesi Bassi. Nuovo quadro giuridico per garantire la sopravvivenza del settore delle lotterie

Sander Dekker, Ministro olandese della protezione giuridica, elaborerà un nuovo quadro progettato per garantire la sopravvivenza del settore delle lotterie olandesi dopo l’apertura del gioco d’azzardo online regolamentato. Dekker ha dichiarato che introdurrà il nuovo quadro al parlamento olandese nel primo trimestre del 2021, prima che il mercato dei giochi d’azzardo online regolamentato diventi operativo a luglio. Il quadro prenderà in considerazione i risultati di un rapporto di PricewaterhouseCoopers che è stato commissionato dal Governo olandese lo scorso anno per indagare su quali cambiamenti fossero necessari per garantire la continua vitalità delle aziende statali Staatsloterij e Lotto, nonché delle lotterie di beneficenza e dopo l’entrata in vigore del Remote Gambling Act.

Il rapporto PwC afferma che una gamma più ampia di prodotti legali creerebbe per la prima volta concorrenza per il settore della lotteria, ma ciò dovrebbe incoraggiare gli operatori a cercare una maggiore efficienza e innovazione e una gamma più ampia di prodotti, spiegando che: “Dopo tutto, una maggiore concorrenza delineerebbe una distinzione tra un fornitore e l’altro per guadagnare quote di mercato. Finché ci sono rischi sociali limitati e / o possono essere adeguatamente mitigati, la crescita del mercato non è necessariamente una problematica. Al fine di garantire un livello utile di contributi sociali a enti di beneficenza, è possibile introdurre una percentuale minima di contributo; tale percentuale minima si applica quindi a tutte le lotterie. Ciò che è auspicabile per tale percentuale è una scelta politica”.

PressGiochi