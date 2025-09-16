Paesi Bassi, nuove linee guida per sale giochi per migliorare attuazione del dovere di tutela dei clienti

La Kansspelautoriteit (Ksa), l’autorità olandese di regolamentazione del gioco d’azzardo, ha fornito nuove linee guida alle sale da gioco con slot machine e ai casinò fisici per migliorare l’attuazione del

La Kansspelautoriteit (Ksa), l’autorità olandese di regolamentazione del gioco d’azzardo, ha fornito nuove linee guida alle sale da gioco con slot machine e ai casinò fisici per migliorare l’attuazione del dovere di tutela del cliente. In precedenza, la Ksa aveva visitato diverse sale da gioco in tutto il Paese. Da queste visite è emerso che la maggior parte delle sale presta attenzione al dovere di tutela, ma che in alcuni aspetti l’applicazione può essere migliorata. Le nuove linee guida condivise con i titolari di licenza contengono strumenti pratici e spiegazioni, ma non introducono nuove regole.

Con l’entrata in vigore della legge Koa, il dovere di tutela per le sale da gioco è stato ulteriormente ampliato. Ciò significa che esse sono obbligate a prevenire e limitare il più possibile la dipendenza dal gioco d’azzardo. Da allora, le sale hanno compiuto passi avanti per conformarsi a tali obblighi. Tuttavia, la pratica non sempre corrisponde alle buone intenzioni dichiarate e a quanto previsto dalle politiche. La Ksa ha quindi avviato un dialogo con vari attori del settore. Le nuove linee guida sono state sviluppate sulla base dei contributi emersi da questi incontri.

Le linee guida per le sale da gioco includono strumenti che gli operatori possono utilizzare per adempiere correttamente al dovere di tutela e per informare meglio il proprio personale. Il documento fornisce spiegazioni ed esempi su ciò che le sale devono fare e su cosa la Ksa si aspetta da loro. È incluso anche un elenco di domande frequenti. Oltre alle linee guida, sono stati creati un poster e un’animazione, pensati per sensibilizzare i dipendenti delle sale sul significato del dovere di tutela.

Insieme alle linee guida sulla tutela, le sale hanno ricevuto anche un manuale per il controllo dell’identità e del registro Cruks. La Ksa riceve regolarmente domande dal settore riguardo al registro di esclusione Cruks. Il manuale spiega il funzionamento del registro e affronta le domande e i problemi più comuni.

«Alcuni aspetti fondamentali del dovere di tutela sono più facilmente monitorabili dagli operatori online rispetto ai casinò fisici. Nei nostri colloqui con i proprietari delle sale da gioco, abbiamo notato che desiderano fare di più per rispettare il dovere di tutela, ma a volte faticano con la sua corretta applicazione. Con queste nuove linee guida, arricchite da materiali informativi per il personale, offriamo loro nuovi strumenti. In questo modo, garantiamo insieme che anche i giocatori presso gli operatori fisici siano protetti in modo ottimale.», ha dichiarato Michel Groothuizen, presidente della Ksa.

