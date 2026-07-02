Paesi Bassi, notificata a Bruxelles la riforma delle norme su attrazioni e attrezzature da gioco

I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione europea, attraverso il sistema TRIS (Technical Regulation Information System), un progetto di revisione della normativa che disciplina le attrazioni e le attrezzature da

I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione europea, attraverso il sistema TRIS (Technical Regulation Information System), un progetto di revisione della normativa che disciplina le attrazioni e le attrezzature da gioco. La notifica, trasmessa il 1° luglio 2026, riguarda la modifica del Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023, il decreto che disciplina i requisiti di sicurezza delle strutture destinate al gioco e all’intrattenimento.

Il periodo di standstill previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535 terminerà il 2 ottobre 2026, salvo eventuali proroghe derivanti da osservazioni della Commissione europea o degli altri Stati membri.

L’obiettivo della riforma è aggiornare la normativa alla luce dell’evoluzione delle attività ricreative, introducendo requisiti di sicurezza specifici per una nuova categoria di attrezzature attive, nella quale rientrano percorsi avventura sugli alberi, zipline e piste ricreative per go-kart, considerate strutture caratterizzate da un rischio più elevato.

Il progetto introduce inoltre una differenziazione tra le diverse categorie di attrezzature sulla base del livello di rischio, con un approccio maggiormente proporzionato. Tra le novità figura anche una riduzione degli adempimenti per le strutture più semplici: le attrezzature da gioco di progettazione elementare non saranno più soggette all’obbligo di ispezione periodica e verrà eliminato l’attuale marchio di approvazione.

La riforma punta anche a definire con maggiore chiarezza il confine tra attrezzature da gioco e attrezzature sportive, oltre a rendere più uniforme e trasparente l’attività degli organismi incaricati delle verifiche e delle certificazioni.

Nella documentazione notificata il Governo olandese sottolinea che le misure perseguono finalità di tutela della salute pubblica, della sicurezza dei consumatori e della vita delle persone. Secondo le autorità, l’intervento è conforme ai principi europei di non discriminazione, necessità e proporzionalità: le nuove prescrizioni si applicheranno indistintamente agli operatori nazionali e a quelli stabiliti negli altri Stati membri e non eccederanno quanto necessario per ridurre il rischio di incidenti, anche gravi, connessi all’utilizzo delle attrezzature ricreative.

La notifica richiama inoltre il principio del mutuo riconoscimento previsto dalla normativa olandese, secondo il quale i prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea non possono essere esclusi dal mercato nazionale, purché sia garantito un livello adeguato di tutela degli interessi pubblici.

Contestualmente è stato notificato anche un secondo decreto, che contiene le modifiche al regolamento di attuazione della disciplina e introduce le prescrizioni tecniche necessarie per dare concreta applicazione alla riforma, tra cui le verifiche periodiche per le nuove categorie di attrezzature e la revisione dei certificati di omologazione delle apparecchiature prodotte in serie.

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