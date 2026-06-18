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Paesi Bassi: multa da oltre 3 milioni di euro a Chestoption per aver operato senza licenza

L’autorità di regolamentazione del gioco olandese (Ksa) ha inflitto a Chestoption Sociedad de Responsabilidad Limitada una multa di 3.082.000 euro per aver offerto giochi d’azzardo senza la necessaria licenza, tra

18 Giugno 2026

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L’autorità di regolamentazione del gioco olandese (Ksa) ha inflitto a Chestoption Sociedad de Responsabilidad Limitada una multa di 3.082.000 euro per aver offerto giochi d’azzardo senza la necessaria licenza, tra l’altro attraverso il sito Vave.com. Tale attività è vietata dalla normativa vigente. In precedenza, alla società era già stata imposta una sanzione coercitiva per la stessa violazione.

La società Chestoption Sociedad de Responsabilidad Limitada, con sede in Costa Rica, gestiva siti web in lingua inglese e pubblicizzava i propri servizi in lingua olandese, rivolgendosi quindi attivamente ai giocatori dei Paesi Bassi. Inoltre, non aveva adottato misure per impedire la partecipazione degli utenti residenti nei Paesi Bassi.

Sui siti web erano presenti diverse circostanze aggravanti che hanno contribuito all’entità della sanzione, tra cui: l’assenza di procedure di verifica dell’età, la presenza delle funzionalità autoplay e/o turboplay (gioco automatico e gioco accelerato) e la possibilità di effettuare pagamenti tramite criptovalute.

L’azione di contrasto contro l’offerta illegale di gioco non si limita all’applicazione di sanzioni amministrative come quella descritta, ma si basa anche su una stretta collaborazione con soggetti terzi, quali fornitori di servizi di pagamento, società di hosting, banche e grandi aziende tecnologiche.

 

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