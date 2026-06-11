Paesi Bassi, multa da 886mila euro a 711 per carenze nella tutela dei giocatori

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha inflitto una sanzione a 711 B.V. per non aver rispettato in modo adeguato il proprio dovere di diligenza nei confronti dei giocatori. Gli operatori del gioco sono tenuti a proteggere gli utenti dal rischio di dipendenza. Secondo la Ksa, nel periodo compreso tra febbraio 2022 e giugno 2024, 711 non ha adempiuto sufficientemente a tale obbligo e per questo motivo è stata multata per 886.000 euro.

La Ksa ha esaminato l’attuazione degli obblighi di tutela da parte di 711 richiedendo dieci dossier relativi a giocatori che avevano registrato perdite elevate, un numero elevato di giorni di gioco e attività di scommessa durante le ore notturne. In tutti i dossier analizzati, l’Autorità ha riscontrato delle violazioni.

Secondo l’indagine, 711 non ha analizzato correttamente il comportamento di gioco dei propri utenti e non ha adottato misure adeguate per intervenire tempestivamente. Ciò ha consentito che il comportamento di gioco di alcuni clienti degenerasse, causando in alcuni casi perdite economiche significative.

Michel Groothuizen, presidente del Consiglio di amministrazione della Ksa, ha dichiarato: «Abbiamo constatato che non tutti gli operatori hanno implementato correttamente il dovere di diligenza fin dall’apertura del mercato regolamentato. Per questo motivo abbiamo svolto ulteriori indagini, che ora stanno portando all’irrogazione di diverse sanzioni per violazioni degli obblighi di tutela dei giocatori. Allo stesso tempo, abbiamo ulteriormente rafforzato i requisiti in materia di dovere di diligenza, per prevenire in futuro situazioni critiche come quelle emerse in questo caso».

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