Paesi Bassi, modifiche alle regole di concessione delle licenze per gioco online dal 1° gennaio 2026

L’autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) modificherà le regole di concessione delle licenze per i giochi online a partire dal 1° gennaio 2026. Questa revisione si rende necessaria, tra l’altro, perché le licenze rilasciate nel settembre 2021 scadranno il 1° ottobre 2026, avendo una durata di cinque anni.

Le nuove regole introdurranno obblighi aggiuntivi per tutti i richiedenti, ma soprattutto definiranno il processo per la richiesta di una licenza successiva da parte degli operatori già autorizzati.

Per tutti gli operatori che intendono richiedere una licenza si applicheranno nuovi requisiti. Al momento della domanda, è necessario allegare un documento che descriva in che modo l’operatore intende informare tempestivamente la Ksa riguardo a cambiamenti significativi nella propria politica e nella gestione aziendale. Inoltre, è richiesto un piano di uscita, nel quale il richiedente spiega come intende ridurre gradualmente l’offerta di gioco nel caso in cui la licenza venga revocata o scada.

È stata introdotta anche una modifica importante in materia di affidabilità. Se, al momento della richiesta, l’operatore non ha dato esecuzione a sentenze irrevocabili o immediatamente esecutive emesse dal tribunale, la sua affidabilità viene considerata dubbia. Questo può costituire motivo sufficiente per il rifiuto della licenza. Infine, è obbligatorio presentare un’analisi del rischio conforme alla normativa antiriciclaggio (Wwft) come parte integrante della domanda.

Per la richiesta di una licenza successiva da parte degli operatori già attivi sul mercato, è prevista una procedura di domanda separata. In questa procedura, diversi aspetti verranno nuovamente valutati, tra cui la politica di prevenzione della dipendenza dal gioco e quella relativa al reclutamento e alla pubblicità. Per quanto riguarda la banca dati di controllo, verrà effettuato un nuovo test di integrazione. Inoltre, gli operatori dovranno rispettare le nuove condizioni valide per tutte le richieste.

Al momento dell’apertura del mercato online, il legislatore ha scelto consapevolmente di rilasciare licenze con una durata massima di cinque anni. Con l’adozione di licenze a tempo determinato, l’intento del legislatore era quello di permettere all’Autorità di tenere conto dell’esperienza acquisita nella supervisione al momento di valutare ogni richiesta di licenza successiva.

Gli operatori che negli ultimi cinque anni hanno commesso errori devono spiegare, nel corso della procedura di richiesta, come hanno agito per porre rimedio e quali misure hanno adottato per evitarne la ripetizione. Se la Ksa ritiene che tali spiegazioni siano insufficienti, la licenza può essere rifiutata oppure possono essere imposte condizioni e restrizioni aggiuntive.

PressGiochi