Paesi Bassi. Le aziende di iGaming dovranno creare nuovi database di clienti

Da luglio 2021, le aziende di iGaming che otterranno la licenza per il mercato regolamentato olandese dovranno creare il portfolio clienti da zero, come disposto dal Governo . Ai futuri licenziatari sarà vietato l’utilizzo dei dati dei clienti raccolti da attività precedenti, inoltre saranno respinte tutte le richieste di licenze agli operatori che hanno offerto servizi ai clienti olandesi illegalmente negli ultimi due anni e mezzo prima del lancio del mercato regolamentato. Le misure sono state dichiarate da Sander Dekker, il Ministro olandese per la protezione giuridica, durante l’interrogazione da parte dei parlamentari sulla Legge sul gioco, che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2021. Il Partito popolare per la libertà e la democrazia (VVD) ha sollevato preoccupazioni su come la nuova legislazione potrebbe attirare i giocatori verso offerte legali quando circa un milione di giocatori giocano d’azzardo su siti iGaming senza licenza nonostante l’attuale divieto. Dekker ha affermato che le domande di licenza delle società potrebbero essere respinte se in precedenza avevano offerto servizi ai consumatori olandesi illegalmente, a meno che non avessero smesso di farlo per almeno due anni e mezzo. Tali società non potranno quindi utilizzare qualsiasi database di clienti raccolto durante precedenti operazioni illegali. A tutti i licenziatari di iGaming sarà vietato l’uso di qualsiasi dato raccolto al di fuori di condizioni descritte nel Remote Gambling Act stesso. Alcuni politici temono che questa e la continua presenza di fornitori illegali nei Paesi Bassi, nonostante l’attuale divieto di iGaming, minino la creazione di un mercato regolamentato sicuro, ma Dekker ha affermato che l’introduzione della legge sul gioco d’azzardo faciliterebbe l’interruzione degli operatori illegali concedendo al regolatore olandese del gioco d’azzardo, Kansspelautoriteit (KSA), nuovi poteri per ordinare ai fornitori di servizi di pagamento, ai partner pubblicitari e alle imprese dei media di smettere di servire gli operatori illegali . Dekker ha anche affermato che per evitare che il futuro mercato iGaming attiri i giocatori dai giochi a basso rischio a quelli che potrebbero creare un rischio maggiore di problemi nel gioco d’azzardo, ci sarebbe una chiara separazione tra lotterie e altri prodotti iGaming con ciascuno di questi che verrà gestito su siti separati. La legge olandese sul gioco d’azzardo a distanza entra in vigore il 1 ° gennaio 2021, con il mercato iGaming regolamentato che dovrebbe entrare in vigore dal 1 ° luglio 2021.

PressGiochi