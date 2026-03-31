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Paesi Bassi, l’autorità nazionale per il gioco pubblica nuove linee guida sulla tutela dei giocatori

La Kansspelautoriteit (Ksa), l’autorità olandese per il gioco d’azzardo, ha pubblicato i risultati di due studi e nuove linee guida per rafforzare l’applicazione degli obblighi di tutela da parte dei

31 Marzo 2026

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La Kansspelautoriteit (Ksa), l’autorità olandese per il gioco d’azzardo, ha pubblicato i risultati di due studi e nuove linee guida per rafforzare l’applicazione degli obblighi di tutela da parte dei concessionari di giochi online.

I documenti offrono chiarimenti pratici su due aspetti fondamentali: il cosiddetto “contatto personale” con i giocatori a rischio e le procedure di segnalazione per l’iscrizione al registro nazionale di autoesclusione, noto come Cruks.

Le analisi, condotte nel 2025, sono state discusse con gli operatori del settore durante una tavola rotonda nel dicembre dello stesso anno. Da questo confronto sono emerse criticità operative e difficoltà applicative, che hanno portato alla definizione delle nuove indicazioni.

Il “contatto personale” rappresenta una misura significativa, da attivare nei casi di sospetto comportamento di gioco problematico o dipendenza. Tuttavia, lo studio evidenzia come gli operatori adottino approcci diversi e incontrino ostacoli, tra cui la scarsa risposta da parte dei giocatori. Le linee guida chiariscono quando intervenire, come stabilire il contatto e quali contenuti affrontare durante il colloquio, lasciando comunque spazio a valutazioni professionali.

Un altro punto centrale riguarda le segnalazioni. Quando emergono segnali gravi di gioco problematico, i concessionari devono invitare il giocatore a iscriversi al Cruks. Se l’invito non viene accolto, sono tenuti a inviare una comunicazione alla Ksa, che può decidere l’iscrizione forzata nel registro.

Dalle indagini emerge però un’applicazione non uniforme di queste procedure e difficoltà pratiche, come verificare l’effettiva iscrizione del giocatore o stabilire il momento esatto per effettuare la segnalazione. Le nuove linee guida forniscono indicazioni operative anche su questi aspetti.

La Ksa precisa che le indicazioni non introducono nuovi obblighi, ma chiariscono l’applicazione delle norme esistenti, con l’obiettivo di rendere il gioco più sicuro. I risultati degli studi saranno inoltre utilizzati per rafforzare le attività di vigilanza, mantenendo alta l’attenzione su contatti personali e segnalazioni.

 

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Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

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