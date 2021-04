Paesi Bassi. L’authority del gioco d’azzardo ha ricevuto 28 candidature per ottenere le licenze

Il regolatore olandese del gioco d’azzardo, Kansspelautoriteit (KSA), ha ricevuto 28 richieste da parte di operatori che cercano di offrire prodotti per il gioco d’azzardo online nel mercato regolamentato del paese, che dovrebbe essere introdotto entro la fine dell’anno. Il KSA questo mese ha lanciato il processo per richiedere la licenza dopo che il nuovo National Remote Gambling Act è entrato in vigore il 1 ° aprile, con il lancio del mercato fissato per il 1 ° ottobre. Secondo la KSA, tutti i 28 richiedenti hanno pagato la quota richiesta di 48mila euro come parte della loro presentazione. In caso di successo, questi operatori potranno offrire giochi d’azzardo online tramite siti web approvati al momento dell’entrata in vigore del mercato.

“L’intenzione della legge è di incanalare i giocatori da fornitori illegali a fornitori legalmente affidabili. Con questo numero di candidature, sono fiducioso che presto ci sarà un’offerta sufficientemente interessante e varia per raggiungere questo obiettivo” ha spiegato il Presidente della KSA René Jansen.

PressGiochi