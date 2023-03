Paesi Bassi. L’associazione di gioco VNLOK conferma il codice di condotta pubblicitaria

L’associazione di categoria dell’industria del gioco d’azzardo olandese VNLOK ha posticipato la data di scadenza del suo codice pubblicitario volontario al 1 giugno. La mossa arriva mentre gli operatori attendono un divieto alla pubblicità per il gioco d’azzardo nei Paesi Bassi.

I membri dei due gruppi hanno implementato il codice pubblicitario per i giochi d’azzardo online il 15 dicembre 2021, in seguito al lancio del mercato del gioco online regolamentato dei Paesi Bassi due mesi prima.

VNLOK ha dichiarato: “In vista dell’imminente divieto di pubblicità per i giochi d’azzardo online, il codice è stato ora prorogato fino al 1 giugno 2023. Nel frattempo, i fornitori autorizzati di giochi d’azzardo online stanno valutando il codice insieme ad altre parti coinvolte. Naturalmente anche il codice verrà adeguato alle nuove leggi e regolamenti”.

I membri di VNLOK includono Holland Casino, FPO Nederland, JOI Gaming, Nederlandse Loterij e ZEbet.

VNLOK e un’altra associazione di categoria, VAN Kansspelen, hanno lavorato insieme a un progetto di codice volontario di condotta in seguito al lancio del mercato regolamentato dell’igaming nei Paesi Bassi all’inizio di ottobre 2021.

VNLOK ha dichiarato: “Si cerca un equilibrio tra la limitazione della pubblicità per i giochi online e l’obiettivo dell’industria di portare il maggior numero possibile di giocatori dall’offerta illegale all’offerta legale responsabile e sicura, un obiettivo per il quale la pubblicità responsabile è essenziale.”

Il governo dei Paesi Bassi si è già impegnato a vietare la pubblicità, ma sebbene ciò dovesse entrare in vigore a gennaio, non è ancora stato attuato a causa delle preoccupazioni del Consiglio di Stato.

Non dovrebbe entrare in vigore ora almeno fino a maggio. Il divieto, che i parlamentari avevano chiesto a causa dell’impennata della pubblicità dopo il lancio del mercato online nel 2021, vieterà tutti gli annunci di giochi d’azzardo in TV, radio e nei luoghi pubblici. Le sponsorizzazioni sportive saranno vietate entro la fine del 2025.

PressGiochi