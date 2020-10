Paesi Bassi. La lotteria olandese e la federazione calcistica firmano il codice di condotta sul gioco responsabile

La Royal Dutch Football Association (KNVB) e la Nationale Loterij del paese hanno firmato un codice di condotta sul gioco responsabile attraverso il quale i partner mirano a garantire un rapporto equo, trasparente ed etico tra il calcio e le scommesse sportive. L’accordo stabilisce piani per una cooperazione sostenibile tra le organizzazioni, richiedendo maggiore attenzione per l’integrità e l’affidabilità del calcio e creando un ambiente più sicuro per le scommesse sportive. I principi dell’accordo includono che i consumatori, i responsabili politici, i tifosi di calcio e le organizzazioni della società civile devono essere in grado di fidarsi che sia lo sport sia le scommesse sportive siano condotte in modo equo e con integrità, sulla base di tre principi fondamentali.

I calciatori e i tifosi devono poter fare affidamento sulla natura sportiva del gioco; i consumatori devono essere in grado di scommettere sul calcio in modo sicuro e responsabile e non dovrebbero esserci conflitti di interesse quando si organizzano partite di calcio e scommesse sportive. La sottoscrizione del codice di condotta RG ha anche segnato l’inizio di una campagna per la promozione del gioco responsabile. La campagna, con lo slogan “Mantieni la pace, gioca consapevolmente”, inizia oggi, con la collaborazione del calciatore dilettante olandese e allenatore mentale, Nathan Rutjes.

“La popolarità del calcio e la crescente attenzione per le scommesse sportive sono il momento perfetto per stringere accordi tra loro sulle cose che rendono divertenti le scommesse sportive e quindi anche su come possiamo proteggerle insieme” ha affermato Niels Onkenhout, amministratore delegato di Nederlandse Loterij.

Il direttore commerciale della KNVB Jean Paul Decossaux ha aggiunto: “Firmando il codice di condotta, ci assumiamo anche la nostra responsabilità sociale su questo tema. L’apertura del mercato dei giochi d’azzardo online offre nuove opportunità per il mondo del calcio, ma dobbiamo anche tenere d’occhio i rischi. Crediamo sia importante che l’integrità del calcio non sia compromessa e che l’esperienza sportiva sia migliorata. Siamo molto fiduciosi che insieme in questo modo potremo prestare maggiore attenzione ai rischi, in modo che gli appassionati di calcio possano fidarsi di ciò che vedono in campo ei consumatori possano scommettere in sicurezza”.

PressGiochi