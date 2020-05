Paesi Bassi. La KSA sarò indulgente per quanto riguarda il bingo in questo periodo di crisi

La KSA, l’ente indipendente che regola i giochi d’azzardo nei Paesi Bassi, durante questo periodo cercherà di essere indulgente per quanto riguarda il bingo. Poiché il paese dovrà affrontare le misure di blocco per prevenire la diffusione del Coronavirus, il bingo è diventato sempre più popolare. Il KSA ha affermato che, nonostante la sua indulgenza, ha sempre avuto un “occhio molto acuto” sul bingo e soprattutto sulla protezione dei giocatori.

Il regolatore ha dichiarato, in una nota, che: “La KSA riconosce che in questi tempi, ci sono molte offerte che potrebbero essere un passatempo per aiutarli ad alleviare la pressione generata da questo blocco. Questi giochi sono spesso organizzati da persone molto altruiste e, in considerazione delle circostanze, la KSA ha deciso di essere temporaneamente indulgente in questi casi”.

PressGiochi