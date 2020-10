Paesi Bassi. La KSA chiede sanzioni per 10 milioni di euro a EA e la sua filiale svizzera

Il tribunale olandese ha confermato l’ordine imposto da Kansspelautoriteit’s (KSA) a Electronic Arts (EA) e alla sua filiale svizzera di rimuovere le loot box dal popolare simulatore calcistico Fifa nei Paesi Bassi, altrimenti verranno sanzionate con una multa da 5 milioni di euro. La KSA ha emesso per la prima volta un ordine amministrativo nel 2019, sulla base del fatto che le loot box costituivano una forma di gioco d’azzardo non autorizzato ai sensi delle normative sul gioco d’azzardo del paese. Ciò ha fatto seguito a un ordine precedente, sulla scia di uno studio del 2018, per tutti gli editori di videogiochi di rimuovere le loot box dai loro titoli. Lo studio aveva suggerito una correlazione tra loot boxes e lo sviluppo di una dipendenza dal gioco d’azzardo, spingendo la KSA ad agire. Il tribunale distrettuale dell’Aia si è ora pronunciato a favore della KSA, il che significa che EA e la sua sussidiaria svizzera, saranno multate di 250mila euro ogni settimana che continueranno a offrire loot box in Fifa, con un tetto massimo di 5 milioni di euro. La KSA ha affermato che poiché i giocatori acquistati su Fifa Ultimate Team sono determinati dal caso e i contenuti non possono essere influenzati, FUT costituisce una forma di gioco d’azzardo.

Il presidente della KSA, René Jansen, ha spiegato: “La KSA ritiene che sia fondamentale proteggere i gruppi vulnerabili, come i minori, dall’esposizione al gioco d’azzardo. Per questo motivo, la KSA supporta una netta separazione tra gioco e gioco d’azzardo. I giocatori sono spesso giovani e quindi particolarmente suscettibili a sviluppare una dipendenza. In quanto tali, gli elementi del gioco d’azzardo non hanno posto nei giochi”. Annunciando la sua decisione di pronunciarsi a favore della KSA, il tribunale distrettuale dell’Aia ha affermato che il regolatore aveva ragione nel classificare le loot box come gioco d’azzardo.

