Paesi Bassi. KSA: segnalazioni di potenziale match-fixing raddoppiate nel 2024

I Paesi Bassi hanno registrato un picco di potenziali casi di match fixing nel 2024. L’ente regolatore del gioco d’azzardo olandese, Kansspelautoriteit (KSA), ha pubblicato la sua analisi delle tendenze del match fixing per il 2024, evidenziando cifre sconcertanti.

Secondo il rapporto della KSA, la sua Sports Betting Intelligence Unit ha ricevuto un totale di 13 segnalazioni dai suoi licenziatari nel 2024. Delle 13 possibili segnalazioni di combine, 10 riguardavano partite di tennis, due di calcio e una di basket. Questo è più del doppio delle 6 segnalazioni presentate nel 2023. Quell’anno, per contestualizzare, aveva segnato un drastico calo delle segnalazioni rispetto al 2022. La KSA ha chiarito che le 13 segnalazioni ricevute da otto dei suoi titolari di licenza riguardavano modelli di scommesse sospetti e sorprendenti cambiamenti nelle quote. Di conseguenza, la KSA ha emesso 4 avvertimenti. Gli avvertimenti ufficiali sono stati emessi a metà del 2024 a un operatore o a più operatori non identificati.

La KSA ha spiegato che, sebbene l’impennata di segnalazioni possa essere preoccupante a prima vista, potrebbe anche significare che gli operatori stanno prendendo più seriamente i loro doveri di segnalare tali casi rispetto a prima.

Ad ogni modo, la KSA ha promesso di raddoppiare i suoi sforzi per far rispettare le sue regole e far sì che i licenziatari rispettino i loro obblighi legali.

Sebbene la KSA non abbia giurisdizione per rilevare possibili combine, ha la responsabilità di supervisionare che gli operatori prendano sul serio le segnalazioni. Per supportare questo, la KSA ha istituito una Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) per raccogliere e monitorare eventuali segnalazioni di scommesse sportive.

