30 Settembre 2025 - 18:34

Paesi Bassi, KSA sanziona tre influencer per promozione di gioco illegale

30 Settembre 2025

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha imposto una sanzione coercitiva a tre influencer del gioco d’azzardo. Questa misura fa parte di un’azione più ampia annunciata in precedenza dalla Ksa per intervenire con maggiore severità contro gli influencer. Poiché gli influencer si rivolgono spesso a un pubblico giovane e quindi vulnerabile, è fondamentale contrastare questo tipo di contenuti.

Gli influencer hanno pubblicato sui loro canali social video in cui si giocava d’azzardo presso operatori illegali. Inoltre, hanno promosso attivamente questi operatori, incoraggiando i loro follower a giocare anch’essi su queste piattaforme illegali. La Ksa aveva già avvertito chiaramente tutti e tre gli influencer che la promozione del gioco illegale tramite video non è consentita. Per questo motivo, la Ksa ha imposto loro una sanzione coercitiva: devono rimuovere i contenuti esistenti entro 48 ore e non possono pubblicare nuove promozioni per operatori illegali. In caso di violazione, l’influencer sarà soggetto a una multa di €25.000 per ogni infrazione, fino a un massimo di €75.000.

La Ksa continuerà a monitorare attentamente queste violazioni e sottolinea l’importanza di proteggere i giovani da contenuti che promuovono il gioco d’azzardo illegale. Se gli influencer non rispondono alla richiesta di rimozione dei contenuti, verranno coinvolte anche le piattaforme tecnologiche per far sì che i contenuti vengano eliminati il prima possibile.

 

Paesi Bassi, KSA sanziona tre influencer per promozione di gioco illegale

