Paesi Bassi: Ksa rinnova finanziamenti per progetti di sensibilizzazione sui rischi legati al GAP

L’Autorità olandese per il Gioco d’Azzardo (Ksa) finanzia nuovamente quattro progetti informativi sui rischi del gioco d’azzardo, attraverso il Fondo per la Prevenzione della Dipendenza (VPF). Si tratta della prosecuzione

L’Autorità olandese per il Gioco d’Azzardo (Ksa) finanzia nuovamente quattro progetti informativi sui rischi del gioco d’azzardo, attraverso il Fondo per la Prevenzione della Dipendenza (VPF). Si tratta della prosecuzione del corso di formazione online sulla problematica del gioco, dello sviluppo di materiali aggiuntivi sul gioco d’azzardo all’interno del programma “Helder op School”, di attività informative rivolte ai calciatori tramite la VVCS e di spiegazioni sul gioco d’azzardo su Steffie.nl.

I fondi per questi progetti provengono dal VPF, istituito nel 2021 e finanziato tramite una tassa supplementare imposta agli operatori di giochi d’azzardo a rischio. L’Autorità per il Gioco d’Azzardo (Ksa) gestisce questo fondo e collabora con diversi partner attivi nel campo della prevenzione della dipendenza da gioco per definire la destinazione delle risorse. Il VPF prevede diversi obiettivi di spesa, tra cui l’informazione sui rischi del gioco d’azzardo.

Jellinek, in collaborazione con GGZ Ecademy, ha sviluppato un’offerta formativa digitale per i professionisti, al fine di informarli sulla problematica della dipendenza da gioco online. L’iniziativa è rivolta principalmente a professionisti di primo livello come medici, operatori sanitari di base, psicologi e consulenti per l’indebitamento. In questo modo, possono riconoscere prima e meglio una dipendenza da gioco. Questo modulo di e-learning è stato lanciato durante un webinar molto partecipato. Grazie al nuovo finanziamento, si lavorerà anche per aumentarne la notorietà.

“Helder op School” è un programma di prevenzione dell’Istituto Trimbos che supporta le scuole nella promozione di uno stile di vita sano e nella prevenzione di comportamenti a rischio tra studenti, su temi come alcol, tabacco e droghe. In passato, il Trimbos ha già sviluppato materiali per migliorare l’identificazione e il supporto in caso di comportamenti di gioco a rischio o problematici tra studenti delle scuole professionali (MBO). Questo progetto viene ora prorogato ed esteso, includendo tra l’altro linee guida per serate informative con i genitori e materiali didattici per scoraggiare il gioco.

L’Associazione dei Calciatori Professionisti (VVCS) visita i gruppi squadra di tutti i club dell’Eredivisie e della Eerste Divisie, comprese le selezioni Under 21 e Under 19, per fornire informazioni sul comportamento problematico legato al gioco d’azzardo. All’attuale offerta informativa della VVCS verrà aggiunto un volantino con informazioni su “Gokstop” e sul software Gamban, che consente di bloccare i siti di gioco. Inoltre, la VVCS avvierà un percorso di formazione per ex-calciatori con esperienze di dipendenza, affinché diventino esperti e tengano interventi informativi durante le visite alle squadre.

Steffie.nl spiega vari argomenti in un linguaggio semplice. È quindi una piattaforma importante per persone con bassa alfabetizzazione o con lievi disabilità cognitive. Su incarico della Ksa, la Fondazione “Leer Zelf Online” sta sviluppando quattro moduli sul tema del gioco: “Cos’è il gioco d’azzardo?”, “Dipendenza da gioco”, “Autovalutazione sul gioco” e “Riconoscere i giochi d’azzardo”.

Nel complesso, attraverso questi quattro progetti, la Ksa sottolinea l’importanza di fornire informazioni mirate sui rischi del gioco d’azzardo a diversi target. Da un lato, la Ksa vuole sensibilizzare i ragazzi e i giovani adulti su questi rischi; dall’altro, desidera fornire un’adeguata preparazione ai professionisti della salute e ai calciatori, in quanto figure di riferimento per molti, che permetta loro di affrontare attivamente questo tema.

PressGiochi