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Paesi Bassi, Ksa richiama TOTO Online per violazione del divieto di utilizzo di testimonial

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha richiamato TOTO Online per una violazione del divieto di utilizzo di testimonial. Attraverso i canali social di otto club di calcio professionistico,

12 Giugno 2026

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L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha richiamato TOTO Online per una violazione del divieto di utilizzo di testimonial. Attraverso i canali social di otto club di calcio professionistico, è stata promossa un’iniziativa che offriva la possibilità di vincere una maglia della squadra autografata dai giocatori a chi avesse effettuato una scommessa di almeno 5 euro su TOTO Online. La Ksa ritiene che questa pratica costituisca l’impiego di testimonial a fini promozionali, comportamento non consentito dalla normativa.

Gli operatori del gioco online non possono utilizzare testimonial come calciatori professionisti o ex professionisti, influencer o personaggi famosi. Queste regole sono state introdotte per proteggere le categorie più vulnerabili, come i giovani e i giocatori a rischio o con problemi di dipendenza, dall’attrattiva esercitata dalla pubblicità del gioco d’azzardo.

Il divieto si applica sia ai singoli sportivi professionisti sia alle squadre composte da atleti professionisti. Nell’iniziativa promozionale, TOTO Online ha utilizzato maglie dei club firmate dai giocatori. Proprio il coinvolgimento di questi ultimi rendeva l’offerta particolarmente attraente per i tifosi. Secondo la Ksa, le squadre sono state quindi utilizzate indirettamente per promuovere il gioco online, configurando una violazione del divieto di utilizzo dei testimonial.

In vista dei Mondiali di calcio, la Ksa ha ricordato che la pubblicità dei giochi online è soggetta a regole molto rigide e che l’impiego di testimonial rimane vietato. Durante i grandi eventi sportivi, infatti, l’interesse per le scommesse sportive tende ad aumentare sensibilmente.

Per questo motivo, l’Autorità ha annunciato un’intensificazione dei controlli sul rispetto delle norme pubblicitarie.

Ella Seijsener, direttrice Licenze e Vigilanza della Ksa, ha dichiarato: «In occasione dei grandi eventi sportivi aumenta la tentazione di scommettere sulle partite. Osserviamo una crescita delle somme giocate e notiamo che soprattutto i giovani adulti tendono a sottovalutare i rischi connessi al gioco. Per questo, proprio in questo periodo, intensifichiamo la vigilanza sul rispetto delle regole pubblicitarie».

 

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