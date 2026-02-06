Newsletter

06 Febbraio 2026

Paesi Bassi. Ksa richiama One Casino e bet365 per aver offerto scommesse non consentite

L’Autorità olandese per i giochi d’azzardo (Ksa) ha richiamato One Casino e bet365 per aver offerto scommesse sportive vietate. Si trattava di scommesse su partite di calcio disputate da squadre

06 Febbraio 2026

L’Autorità olandese per i giochi d’azzardo (Ksa) ha richiamato One Casino e bet365 per aver offerto scommesse sportive vietate. Si trattava di scommesse su partite di calcio disputate da squadre composte da giocatori di età inferiore ai 21 anni. Secondo la Legge olandese sul gioco d’azzardo, le scommesse su eventi sportivi con partecipanti sotto i 21 anni sono proibite a causa dell’aumentato rischio di match-fixing. Poiché i giocatori più giovani sono più facilmente influenzabili, tali incontri sono considerati particolarmente vulnerabili alla manipolazione.

Da un controllo effettuato dalla Ksa è emerso che sia One Casino sia bet365, nel 2025, hanno offerto un’opzione di scommessa su una partita tra squadre con giocatori sotto i 21 anni. Poiché ciò viola la normativa vigente, l’Autorità ha avviato un confronto con i due operatori.

Dal colloquio con One Casino è emerso che un’errata registrazione nel sistema aveva classificato una partita tra squadre U21 come un’amichevole internazionale. L’operatore ha annullato le scommesse, compensato i giocatori e annunciato ulteriori misure correttive. Anche nel caso di bet365, un errore di registrazione ha portato all’offerta di una scommessa su una partita tra squadre U21. L’azienda ha corretto l’errore, lo ha definito un caso isolato e ha introdotto nuovi sistemi automatizzati per evitare che si ripeta.

Questi episodi mostrano chiaramente che gli operatori devono mantenere costantemente aggiornati i propri sistemi e controlli, adottando garanzie adeguate per prevenire violazioni. La responsabilità dell’offerta ricade sempre e completamente sull’operatore.

 

