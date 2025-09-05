Newsletter

05 Settembre 2025 - 18:28

Paesi Bassi, KSA pubblica uno studio sulle analisi dei rischi dei fornitori di giochi: è necessaria una modifica della normativa

L'autorità olandese per il gioco d'azzardo (Ksa) ha condotto un'indagine sulle analisi dei rischi relative all'offerta di giochi da parte dei titolari di licenza per il gioco d'azzardo online. Dall'indagine

05 Settembre 2025

L’autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha condotto un’indagine sulle analisi dei rischi relative all’offerta di giochi da parte dei titolari di licenza per il gioco d’azzardo online.

Dall’indagine è emerso che il sistema di analisi dei rischi previsto dalla normativa non funziona correttamente. Inoltre, l’esecuzione di tali analisi comporta un notevole impegno e quindi anche costi per gli operatori online, mentre sembra offrire ben poca protezione aggiuntiva per il giocatore.

Obbligo di diligenza per gli operatori online – Con l’apertura del mercato del gioco online nell’ottobre 2021, è stato introdotto un insieme di misure a cui gli operatori devono attenersi. Queste misure mirano a prevenire il più possibile la dipendenza dal gioco e sono note come obbligo di diligenza. Una parte di questo obbligo prevede che gli operatori di giochi online debbano (far) eseguire un’analisi dei rischi sulla propria offerta di giochi, al fine di determinare quanto siano rischiosi i giochi proposti. In base al livello di rischio, gli operatori devono adottare misure preventive o protettive (aggiuntive) per tutelare il giocatore.

L’indagine – La Ksa ha esaminato il modo in cui gli operatori online eseguono (o fanno eseguire) queste analisi dei rischi. L’indagine ha preso in considerazione i metodi utilizzati, le organizzazioni esterne incaricate delle analisi e i reparti o i funzionari coinvolti all’interno degli operatori. È emerso che vengono utilizzati cinque metodi di analisi differenti.

Differenze nei risultati – L’indagine ha inoltre rilevato che le analisi dei rischi non portano a risultati coerenti, nemmeno quando sono eseguite dalla stessa entità o riguardano gli stessi giochi offerti da diversi operatori. Di conseguenza, è difficile confrontare i risultati tra loro. È stato anche osservato che gli operatori online tendono a eseguire l’analisi a livello di categoria di gioco, anziché per singolo gioco. Questo può portare a una sottovalutazione del rischio di alcuni giochi all’interno di una categoria. La normativa attuale non prevede regole specifiche su questo punto.

Dunque grazie all’indagine, la Ksa ha appreso che il sistema attuale non funziona in modo ottimale e ha avviato un dialogo con il Ministero della Giustizia e della Sicurezza per apportare miglioramenti futuri, al fine di sviluppare un sistema più uniforme per la determinazione del rischio.

 

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

