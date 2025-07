Paesi Bassi. KSA: “L’effetto positivo delle nuove regole sulla protezione dei giocatori è costante, le perdite estreme continuano a diminuire”

La Kansspelautoriteit (Ksa), l’autorità olandese per il gioco d’azzardo, ha condotto nuovamente un’indagine sull’efficacia delle diverse regole introdotte nella seconda metà del 2024 per proteggere meglio i giocatori nel mercato

La Kansspelautoriteit (Ksa), l’autorità olandese per il gioco d’azzardo, ha condotto nuovamente un’indagine sull’efficacia delle diverse regole introdotte nella seconda metà del 2024 per proteggere meglio i giocatori nel mercato del gioco online. La prima indagine aveva già mostrato che le nuove regole avevano avuto effetto: il numero di perdite elevate per account era diminuito. La seconda misurazione conferma che questo effetto positivo continua.

Il Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese ha imposto l’obbligo per i giocatori di contattare l’operatore prima di poter impostare un limite di deposito superiore a €150 (per i giovani adulti) o €350 al mese, in modo che gli operatori possano informarli sui rischi di un limite così elevato. L’introduzione di questo momento di contatto obbligatorio ha portato a una riduzione del numero di giocatori che impostano limiti di deposito elevati a meno del 50%.

Anche i limiti sui depositi netti si sono rivelati efficaci. In caso di depositi superiori a €300 (per giovani adulti tra i 18 e i 24 anni) o €700 (per chi ha 24 anni o più), l’operatore deve verificare se il giocatore può permettersi tale importo. Se non può o se il controllo non viene effettuato, l’operatore deve bloccare ulteriori depositi per il resto del mese. La percentuale di giocatori che supera questi limiti di deposito è scesa ulteriormente dal 9,7% al 2,2%. Nella misurazione precedente era del 3,8%. Tra i giovani adulti, la percentuale è scesa dal 12% all’1,9% (precedentemente 2,8%).

Grazie ai limiti di deposito più bassi, anche la perdita media per account è diminuita del 31%, passando da una media di €116 al mese nei otto mesi precedenti l’introduzione delle regole a €80 al mese nei successivi otto mesi. Il numero medio di account per giocatore (2,4) è rimasto praticamente invariato. Non ci sono quindi indicazioni che i giocatori abbiano iniziato a utilizzare più operatori per poter spendere comunque di più complessivamente.

Il risultato lordo di gioco (BSR – puntate meno vincite pagate) degli operatori legali è diminuito dell’8% rispetto all’anno precedente. Prima dell’introduzione delle regole, circa il 4% dei giocatori perdeva più di €1000. Ora questa percentuale è scesa all’1%. Ciò dimostra che l’introduzione delle regole ha contribuito a ridurre il gioco eccessivo presso gli operatori legali. Tuttavia, esiste la possibilità che i giocatori più accaniti si siano spostati verso operatori illegali.

La canalizzazione basata sui giocatori – la percentuale dei giocatori che gioca solo presso fornitori autorizzati – rimane elevata: il 93% dei giocatori gioca solo con operatori legali. Oltre alla canalizzazione dei giocatori, la Ksa osserva anche la canalizzazione in termini di denaro. Per motivi tecnici, questi dati non sono ancora inclusi in questo rapporto di follow-up. Tuttavia, il volume di ricerca dei 100 principali siti web illegali mostra un aumento, il che potrebbe indicare una crescita del mercato illegale. Nella valutazione sull’aumento della tassa sul gioco d’azzardo, che sarà pubblicata a luglio, la Ksa prevede di pubblicare i dati sulla canalizzazione in termini di denaro.

