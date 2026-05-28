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Paesi Bassi, KSA lancia la campagna mondiale “Non perderti nel gioco”

Con l’avvicinarsi dei Mondiali di calcio, l’autorità olandese per il gioco (Ksa) lancia la campagna “Laat je niet zoek spelen” (“Non perderti nel gioco”). La campagna mette in guardia i

28 Maggio 2026

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Con l’avvicinarsi dei Mondiali di calcio, l’autorità olandese per il gioco (Ksa) lancia la campagna “Laat je niet zoek spelen” (“Non perderti nel gioco”). La campagna mette in guardia i giovani adulti dai rischi legati alle scommesse sportive.

Durante i Mondiali e altri grandi eventi sportivi, nei Paesi Bassi aumenta il numero di persone che scommettono sugli eventi sportivi. Questo tipo di manifestazioni esercita una forte attrazione soprattutto sui giovani adulti. Proprio perché questa fascia di popolazione tende più spesso a considerare le scommesse sportive come qualcosa di diverso dal gioco d’azzardo, la Ksa rilancia anche quest’estate una campagna per sensibilizzare sui possibili rischi.

Per inaugurare la campagna, il collettivo di street art Kamp Seedorf ha realizzato ad Amsterdam un murale in omaggio all’ex nazionale olandese Glenn Helder. Helder ha giocato nella nazionale dei Paesi Bassi ed è stato per anni molto aperto riguardo al proprio passato legato al gioco. Attraverso la sua storia vuole mostrare ai giovani come le scommesse possano iniziare in modo innocuo ma avere conseguenze molto gravi.

Il murale è un tributo a Helder come calciatore e alla sua lotta contro la dipendenza dal gioco. Diventa così il volto di una campagna che punta a colpire i giovani proprio in uno degli ambienti in cui la tentazione è più forte: calcio, amici, adrenalina e Mondiali.

Michel Groothuizen, presidente del consiglio direttivo della Ksa, spiega: “Durante i grandi tornei calcistici aumenta la tentazione di scommettere sugli eventi sportivi. I giovani adulti sono particolarmente sensibili all’adrenalina, alla pressione del gruppo e alla sopravvalutazione delle proprie possibilità di vincita. Con questa campagna non vogliamo fare la morale, ma mostrare quali sono i rischi e aiutare i giovani a compiere scelte consapevoli.”

L’influencer e calciatore Noah Zeeuw ha intervistato Glenn Helder davanti al murale. Nel corso della conversazione si parla sia del suo passato calcistico e dell’esperienza con la nazionale, sia del suo passato legato al gioco d’azzardo. Dopo questo lancio iniziale, Noah Zeeuw realizzerà durante i Mondiali diversi contenuti per la campagna, che condividerà sui propri canali social. Nei contenuti approfondirà i rischi delle scommesse, anche attraverso storie personali e situazioni riconoscibili legate alla cultura calcistica.

La campagna sarà inoltre accompagnata da altri contenuti social e digitali che indirizzeranno il pubblico al sito LaatJeNietZoekSpelen.nl. Sul sito chiunque potrà testare le proprie conoscenze sui rischi delle scommesse e scoprire quanto rapidamente una puntata possa influenzare denaro, emozioni e comportamento.

 

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