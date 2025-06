Paesi Bassi: KSA invia un avvertimento ad un fornitore di gioco online

L’Autorità per il Gioco d’Azzardo (Ksa) ha richiamato BetMGM, fornitore di gioco online, per un articolo pubblicitario con un modello di riferimento minorenne pubblicato su un noto sito di notizie.

L’Autorità per il Gioco d’Azzardo (Ksa) ha richiamato BetMGM, fornitore di gioco online, per un articolo pubblicitario con un modello di riferimento minorenne pubblicato su un noto sito di notizie. Nella pubblicità compariva il noto calciatore Lamine Yamal.

Secondo la legge, i fornitori di giochi online non possono fare pubblicità utilizzando modelli di riferimento. Inoltre, non è loro consentito rivolgersi a gruppi vulnerabili, compresi i minorenni. La Ksa considera questo tipo di pubblicità molto dannosa e prende molto sul serio le violazioni del divieto pubblicitario.

La campagna pubblicitaria di BetMGM, rimasta online solo per un breve periodo, è stata realizzata e pubblicata dalla redazione del sito web. Una società mediatica affiliata a BetMGM ha scoperto la violazione e l’ha segnalata all’azienda. Tuttavia, il fornitore non ha notificato l’accaduto alla Ksa, come invece avrebbe dovuto fare: i titolari di licenza sono obbligati a informare la Ksa di eventuali errori che possano rappresentare un rischio per i consumatori.

La Ksa ha chiuso la vicenda con un avvertimento, poiché BetMGM ha interrotto rapidamente la violazione e ha adottato misure adeguate per evitarne la ripetizione. Tuttavia, la Ksa sottolinea che è sempre responsabilità dei fornitori rispettare la normativa, anche quando le campagne pubblicitarie vengono affidate a soggetti esterni. Gli incidenti devono inoltre essere segnalati immediatamente, anche se è già in corso un’indagine interna. Se si verificano violazioni in materia pubblicitaria, la Ksa può intraprendere azioni sanzionatorie, anche se è coinvolto un partner esterno.

PressGiochi