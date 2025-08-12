Paesi Bassi: KSA invia avvertimento a TonyBet per aver offerto opzioni di scommesse illecite

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha emesso un avvertimento nei confronti di TonyBet per aver proposto opzioni di scommessa vietate. TonyBet offriva scommesse sul vincitore del Pallone d’Oro e sul vincitore del Campionato mondiale per club di FIFA. Secondo la legge olandese, ciò non è consentito.

Gli operatori autorizzati possono offrire scommesse sportive, ma solo a determinate condizioni. Tra queste, le scommesse devono riguardare prestazioni oggettive e verificabili all’interno di competizioni sportive ufficiali, organizzate da enti sportivi nazionali o internazionali riconosciuti. Le opzioni di scommessa al di fuori di questi criteri non rientrano nell’offerta consentita.

Il Pallone d’Oro e il premio del mondiale per club sono riconoscimenti assegnati in base a votazioni o giudizi di giuria, e non soddisfano i requisiti per le scommesse sportive autorizzate. La Ksa ha richiamato TonyBet per queste scommesse vietate. Dal confronto è emerso che non sono state piazzate puntate su queste opzioni. TonyBet ha dichiarato che in futuro sarà più attenta all’offerta proposta tramite la propria piattaforma di scommesse.

Per ora, la Ksa si limita a un avvertimento. Tuttavia, sottolinea che gli operatori di gioco sono responsabili delle opzioni di scommessa offerte, anche se gestite tramite terze parti. In caso di incidenti o offerte non consentite, gli operatori devono segnalarlo alla Ksa.

PressGiochi