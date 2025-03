Paesi Bassi. KSA indaga sulla pubblicità di gioco online illegale sui giornali

L’ente regolatore del gioco d’azzardo olandese Kansspelautoriteit (KSA) ha scritto ai redattori di giornali e riviste olandesi per richiedere vigilanza sulla promozione del gioco d’azzardo senza licenza. In un’indagine durata

L’ente regolatore del gioco d’azzardo olandese Kansspelautoriteit (KSA) ha scritto ai redattori di giornali e riviste olandesi per richiedere vigilanza sulla promozione del gioco d’azzardo senza licenza. In un’indagine durata sei mesi, ha scoperto che molte pubblicazioni fisiche e online menzionavano siti web di gioco che non avevano licenze di gioco in Olanda.

L’autorità ha ricevuto segnalazioni secondo cui gli articoli pubblicati inducevano i lettori a giocare senza Cruks, il registro di autoesclusione nazionale. Ha affermato: “La registrazione presso Cruks consente ai giocatori di prendersi una pausa se ritengono di non avere più sotto controllo le proprie attività di gioco. Tuttavia, questa ricerca dimostra che a volte i giocatori sono stati tentati di giocare illegalmente e persino di giocare senza Cruks senza rendersene conto. La promozione attiva rivolta a questo target vulnerabile è quindi molto dannosa. I fornitori illegali non hanno una licenza e non proteggono i giocatori dai rischi legati al gioco patologico”.

I ricercatori della KSA sono riusciti a contattare 42 redattori in merito alla questione e hanno invitato i giocatori a consultare la Gaming Guide, una risorsa creata dall’autorità che elenca tutti i provider autorizzati nei Paesi Bassi. La ricerca sulle pubblicità illegale non ha incluso esclusivamente articoli con link a siti illegali, ma anche caratteristiche che utilizzavano promozioni, loghi e immagini di banche olandesi. La gravità del problema è stata comunicata ai redattori contattati e la KSA ha anche chiesto che i link venissero rimossi. Ha anche scritto a tutti i media per offrire consigli per prevenire future violazioni delle norme pubblicitarie.

PressGiochi