Paesi Bassi: KSA indaga sui pagamenti in criptovalute per gioco d’azzardo illegale

L’autorità olandese di regolamentazione del gioco d’azzardo Kansspelautoriteit (KSA) ha riferito sulle sue azioni di contrasto nella prima metà dell’anno. Dice di aver indagato sui pagamenti in criptovalute, sondato le offerte di giochi d’azzardo illegali sui social media e prevede di sanzionare quattro siti web.

La KSA ha condotto 32 indagini sulle offerte di giochi d’azzardo illegali sui social media. Dice di aver lanciato sonde su post su Facebook e Instagram e che gli account sono stati chiusi dal proprietario delle piattaforme Meta per volere della KSA. La KSA afferma di aver introdotto anche nuove forme di indagine e di aver emesso tre ordinanze contro operatori che prendevano di mira i Paesi Bassi senza una licenza locale. Il regolatore ordina agli operatori di smettere di prendere di mira il paese o di affrontare multe ripetute. Dice che sta preparando rapporti su ulteriori sanzioni contro gli operatori illegali. Nel frattempo, deve agire contro quattro degli otto siti web su cui ha iniziato a indagare alla fine del 2022.

La KSA ha anche condotto sei indagini sui pagamenti in bitcoin utilizzati dagli operatori di gioco d’azzardo. Dice che ogni indagine ha comportato l’imposizione di una sanzione. Il regolatore ha affermato di aver assistito a un aumento della criptovaluta promossa come metodo di pagamento da parte di operatori online illegali.

Il regolatore ha anche indagato su casi di giochi terrestri illegali, supportando la polizia in 42 casi, che includevano raid su eventi di poker illegali. Nel frattempo, il ministro olandese per le tutele legali, Franc Weerwind, ha esortato gli operatori del gioco d’azzardo a garantire il rispetto del nuovo divieto dei Paesi Bassi sulla pubblicità non mirata del gioco d’azzardo, entrato in vigore sabato. Ha anche espresso fiducia nel fatto che l’Arabia Saudita abbia la capacità di far rispettare le nuove regole.

Il divieto di pubblicità sul gioco d’azzardo copre TV, radio, stampa e pubblicità negli spazi pubblici. Alla domanda nelle interrogazioni parlamentari su come verrà applicato il divieto, Weerwind ha affermato che la KSA avrebbe la responsabilità ultima dell’applicazione. Non si è impegnato a utilizzare multe, ma ha affermato che l’applicazione sarebbe stata efficace. La KSA emette multe per altri reati.

