Paesi Bassi, Ksa impone a Hillside un’indicazione vincolante per rafforzare l’obbligo di tutela dei giocatori

La Kansspelautoriteit (Ksa), l’autorità olandese di regolamentazione del gioco online, ha imposto il 13 novembre 2025 un’indicazione vincolante a Hillside New Media Malta Plc, operatore attivo nei Paesi Bassi con il marchio bet365. Secondo l’ente regolatore, l’azienda non avrebbe reagito in modo adeguato ai segnali che indicavano possibili difficoltà finanziarie da parte di alcuni giocatori, né avrebbe adottato interventi sufficienti per prevenire rischi legati al gioco eccessivo.

La normativa olandese impone agli operatori un rigoroso obbligo di tutela, che include il monitoraggio attivo del comportamento di gioco e la valutazione della sua sostenibilità rispetto alla situazione economica del giocatore. In particolare, quando le rimesse nette mensili superano i 300 euro per i giovani tra 18 e 23 anni o i 700 euro per gli adulti dai 24 anni in su, l’operatore può effettuare una verifica della capacità finanziaria per stabilire un limite di deposito adeguato. In assenza di tale verifica, ulteriori depositi devono essere bloccati fino alla fine del mese.

Secondo la Ksa, Hillside non avrebbe applicato correttamente queste procedure. Fino a marzo 2025, l’azienda si sarebbe limitata a far compilare ai giocatori un questionario sul reddito, uno strumento che l’autorità aveva già giudicato insufficiente per una valutazione affidabile. Inoltre, il calcolo dei limiti di deposito sarebbe stato eseguito in modo errato, consentendo ai giocatori di superare soglie potenzialmente rischiose per la loro stabilità finanziaria.

Con l’indicazione vincolante, Hillside è ora obbligata a conformarsi pienamente alle prescrizioni della Ksa entro quattro settimane. L’azienda dovrà registrare e analizzare correttamente i segnali di possibile vulnerabilità finanziaria e intervenire in modo proporzionato quando tali segnali emergono. In caso di mancato adeguamento, l’autorità potrà adottare misure più severe, tra cui sanzioni pecuniarie o, nei casi estremi, la revoca della licenza per l’offerta di giochi d’azzardo online nei Paesi Bassi.

Hillside ha presentato ricorso contro l’indicazione vincolante, avviando così il procedimento di revisione previsto dalla normativa.

PressGiochi