Newsletter

22 Gennaio 2026 - 20:53

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Paesi Bassi, Ksa impone a Hillside un’indicazione vincolante per rafforzare l’obbligo di tutela dei giocatori

La Kansspelautoriteit (Ksa), l’autorità olandese di regolamentazione del gioco online, ha imposto il 13 novembre 2025 un’indicazione vincolante a Hillside New Media Malta Plc, operatore attivo nei Paesi Bassi con

22 Gennaio 2026

Share the post "Paesi Bassi, Ksa impone a Hillside un’indicazione vincolante per rafforzare l’obbligo di tutela dei giocatori"

Stampa pagina

La Kansspelautoriteit (Ksa), l’autorità olandese di regolamentazione del gioco online, ha imposto il 13 novembre 2025 un’indicazione vincolante a Hillside New Media Malta Plc, operatore attivo nei Paesi Bassi con il marchio bet365. Secondo l’ente regolatore, l’azienda non avrebbe reagito in modo adeguato ai segnali che indicavano possibili difficoltà finanziarie da parte di alcuni giocatori, né avrebbe adottato interventi sufficienti per prevenire rischi legati al gioco eccessivo.

La normativa olandese impone agli operatori un rigoroso obbligo di tutela, che include il monitoraggio attivo del comportamento di gioco e la valutazione della sua sostenibilità rispetto alla situazione economica del giocatore. In particolare, quando le rimesse nette mensili superano i 300 euro per i giovani tra 18 e 23 anni o i 700 euro per gli adulti dai 24 anni in su, l’operatore può effettuare una verifica della capacità finanziaria per stabilire un limite di deposito adeguato. In assenza di tale verifica, ulteriori depositi devono essere bloccati fino alla fine del mese.

Secondo la Ksa, Hillside non avrebbe applicato correttamente queste procedure. Fino a marzo 2025, l’azienda si sarebbe limitata a far compilare ai giocatori un questionario sul reddito, uno strumento che l’autorità aveva già giudicato insufficiente per una valutazione affidabile. Inoltre, il calcolo dei limiti di deposito sarebbe stato eseguito in modo errato, consentendo ai giocatori di superare soglie potenzialmente rischiose per la loro stabilità finanziaria.

Con l’indicazione vincolante, Hillside è ora obbligata a conformarsi pienamente alle prescrizioni della Ksa entro quattro settimane. L’azienda dovrà registrare e analizzare correttamente i segnali di possibile vulnerabilità finanziaria e intervenire in modo proporzionato quando tali segnali emergono. In caso di mancato adeguamento, l’autorità potrà adottare misure più severe, tra cui sanzioni pecuniarie o, nei casi estremi, la revoca della licenza per l’offerta di giochi d’azzardo online nei Paesi Bassi.

Hillside ha presentato ricorso contro l’indicazione vincolante, avviando così il procedimento di revisione previsto dalla normativa.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

Leggi anche

Paesi Bassi, Ksa impone a Hillside un’indicazione vincolante per rafforzare l’obbligo di tutela dei giocatori

UIF, piano strategico 2026 – 2028: gioco d’azzardo tra le minacce abbastanza significative

Legge di Bilancio 2026, ripubblicata in Gazzetta Ufficiale con note aggiuntive

Europa League, 7ª giornata: il Bologna cerca il riscatto col Celtic, Roma-Stoccarda per il salto negli ottavi

Cagliari, sala giochi chiusa illegittimamente: Comune dovrà risarcire oltre 50mila euro

IGT celebra 50 anni con importanti riconoscimenti all’ICE Barcelona 2026

Olanda, la KSA rafforza i controlli sul gioco d’azzardo: piano d’azione più incisivo per il 2026

Lotto, ADM pubblica nuove linee guida per l’ampliamento della rete di raccolta

Corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo (CT): scattano 15 fogli di via della Polizia di Stato

Dati sul gioco, Merola e Vaccari (PD): “Governo incompetente risponde con documenti vecchi e incompleti”

Pubblicità al gioco online, Virkkunen (Ce): “Indagini in corso su mancato rispetto obblighi di segnalazione nei confronti di Meta”

Virtus Bologna-Stella Rossa, match di prestigio in Eurolega. I pronostici di Netwin

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×