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Paesi Bassi, KSA: “Escluse scommesse su eventi non legati ad una competizione sportiva”

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha richiamato i titolari di licenza per le scommesse sportive sui limiti della loro autorizzazione. Dalle attività di controllo è emerso che alcuni

26 Marzo 2026

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L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha richiamato i titolari di licenza per le scommesse sportive sui limiti della loro autorizzazione. Dalle attività di controllo è emerso che alcuni operatori hanno offerto scommesse che non rientrano nella categoria autorizzata delle scommesse sportive. Si trattava, tra l’altro, di scommesse su premi e riconoscimenti, come il premio Most Valuable Player (MVP). In questi casi, i titolari di licenza coinvolti sono stati richiamati e tali scommesse sono state immediatamente rimosse.

I titolari di licenza per le scommesse sportive, in base al decreto sul gioco a distanza, possono offrire scommesse esclusivamente su eventi che si verificano durante una competizione sportiva o sul risultato di una competizione sportiva. Inoltre, una competizione sportiva deve svolgersi nell’ambito di uno sport organizzato, riconosciuto dal NOC*NSF o da organizzazioni sportive internazionali equivalenti.

Le scommesse su altri eventi non rientrano in questa categoria. Ciò vale, ad esempio, per premi e riconoscimenti il cui esito è determinato da una giuria o da una commissione e non deriva direttamente da una competizione sportiva o da un evento al suo interno. Anche le scommesse su elezioni politiche o sui trasferimenti di atleti non sono consentite.

I titolari di licenza restano responsabili dell’offerta di gioco che propongono, anche quando si avvalgono di piattaforme esterne o fornitori di sportsbook. La Ksa si aspetta quindi che gli operatori controllino costantemente la propria offerta e adottino misure adeguate per prevenire scommesse non consentite. Qualora vengano comunque offerte scommesse non autorizzate, è necessario intervenire immediatamente.

 

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Fonte immagine: https://www.tstyle.it/2019/08/25/betting-online-gli-italiani-riscoprono-il-piacere-di-scommettere-16151.html

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