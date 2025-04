Paesi Bassi. Ksa emette un sanzione di 1.200.000 euro a Techo Offshore

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha erogato una multa di 1.200.000 euro a Techno Offshore Limited per aver offerto illegalmente giochi d’azzardo tramite i siti web nolimitbet.com e

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha erogato una multa di 1.200.000 euro a Techno Offshore Limited per aver offerto illegalmente giochi d’azzardo tramite i siti web nolimitbet.com e simplecasino.com. È vietato offrire giochi d’azzardo online senza una licenza per il mercato olandese.

Questi siti web non hanno adottato misure sufficienti per escludere i giocatori olandesi. Inoltre, non è stato effettuato alcun controllo dell’età al momento della registrazione ed erano disponibili opzioni come la riproduzione automatica e la riproduzione turbo. Questi tipi di opzioni di gioco incoraggiano comportamenti di gioco eccessivi.

A tal proposito Michel Groothuizen ha dichiarato: “I fornitori autorizzati nei Paesi Bassi devono rispettare tutti i tipi di regole per proteggere i giocatori dalla dipendenza dal gioco. Nel caso dei provider illegali, spesso osserviamo che non si tiene conto della prevenzione di comportamenti di gioco rischiosi, ad esempio non utilizzando la verifica dell’età, consentendo pagamenti con criptovalute o mancando limiti di gioco. Prendiamo provvedimenti severi contro questo tipo di parti, perché attraggono i giocatori verso offerte illegali e i giocatori non sono sufficientemente tutelati”.

