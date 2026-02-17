Paesi Bassi. KSA emette un ordine con penalità a Polymarket per offerta illegale di gioco

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) impone ad Adventure One QSS Inc. un ordine con penalità per l’offerta illegale di giochi d’azzardo. Adventure One, infatti, offre giochi d’azzardo sul mercato olandese sotto il marchio Polymarket senza disporre della necessaria licenza. La Ksa invita Polymarket a cessare immediatamente le proprie attività. In caso contrario, all’azienda verrà applicata una penalità di €420.000 a settimana, fino a un massimo di €840.000.

Negli ultimi mesi Polymarket è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, in particolare per le scommesse sulle elezioni olandesi. Sebbene Polymarket sostenga che i “prediction markets” non rientrino nella categoria dei giochi d’azzardo, la Ksa ha assunto una posizione diversa. Dopo aver contattato l’azienda riguardo alle attività illegali sul mercato olandese, non è stato osservato alcun cambiamento concreto e l’offerta è tuttora disponibile. Per questo motivo, l’Autorità per il gioco d’azzardo impone ora questo ordine con penalità. Inoltre, in un secondo momento potrebbe essere applicata anche una sanzione basata sul fatturato.

Ella Seijsener, direttrice delle licenze e della supervisione presso la Ksa, dichiara: “I Prediction Markets sono in crescita, anche nei Paesi Bassi. Queste aziende offrono scommesse che sul nostro mercato non sono comunque consentite, nemmeno ai titolari di licenza. Oltre ai rischi sociali legati a questo tipo di previsioni (ad esempio la possibile influenza sulle elezioni), constatiamo che si tratta di gioco d’azzardo illegale. Chi non ha una licenza della Ksa non ha alcun diritto di operare sul nostro mercato. Questo vale anche per queste nuove piattaforme di gioco.”

PressGiochi