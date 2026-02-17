Newsletter

17 Febbraio 2026 - 19:26

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Paesi Bassi. KSA emette un ordine con penalità a Polymarket per offerta illegale di gioco

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) impone ad Adventure One QSS Inc. un ordine con penalità per l’offerta illegale di giochi d’azzardo. Adventure One, infatti, offre giochi d’azzardo sul

17 Febbraio 2026

Share the post "Paesi Bassi. KSA emette un ordine con penalità a Polymarket per offerta illegale di gioco"

Stampa pagina

L’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) impone ad Adventure One QSS Inc. un ordine con penalità per l’offerta illegale di giochi d’azzardo. Adventure One, infatti, offre giochi d’azzardo sul mercato olandese sotto il marchio Polymarket senza disporre della necessaria licenza. La Ksa invita Polymarket a cessare immediatamente le proprie attività. In caso contrario, all’azienda verrà applicata una penalità di €420.000 a settimana, fino a un massimo di €840.000.

Negli ultimi mesi Polymarket è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, in particolare per le scommesse sulle elezioni olandesi. Sebbene Polymarket sostenga che i “prediction markets” non rientrino nella categoria dei giochi d’azzardo, la Ksa ha assunto una posizione diversa. Dopo aver contattato l’azienda riguardo alle attività illegali sul mercato olandese, non è stato osservato alcun cambiamento concreto e l’offerta è tuttora disponibile. Per questo motivo, l’Autorità per il gioco d’azzardo impone ora questo ordine con penalità. Inoltre, in un secondo momento potrebbe essere applicata anche una sanzione basata sul fatturato.

Ella Seijsener, direttrice delle licenze e della supervisione presso la Ksa, dichiara: “I Prediction Markets sono in crescita, anche nei Paesi Bassi. Queste aziende offrono scommesse che sul nostro mercato non sono comunque consentite, nemmeno ai titolari di licenza. Oltre ai rischi sociali legati a questo tipo di previsioni (ad esempio la possibile influenza sulle elezioni), constatiamo che si tratta di gioco d’azzardo illegale. Chi non ha una licenza della Ksa non ha alcun diritto di operare sul nostro mercato. Questo vale anche per queste nuove piattaforme di gioco.”

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

EGP–FIPE: solo imprese responsabili e strutturate garantiscono tutela, sicurezza e legalità

Paesi Bassi. KSA emette un ordine con penalità a Polymarket per offerta illegale di gioco

Malta, MGA pubblica i risultati di un’indagine sulle pratiche di gioco responsabile

Champions League, andata playoff, trasferte insidiose per le italiane: Inter a Bodo, Juventus a Istanbul, Atalanta a Dortmund

Torino: partite di poker illegali in un bar, sequestrati il locale e gli strumenti di gioco

Champions League – L’Inter in casa del Bodø/Glimt: sarà un’altra vittima illustre dei norvegesi? Non per gli esperti Sisal, che favoriscono i nerazzurri a 1,75

Tino (Betsson): “Riordino giochi, le nuove regole non fanno paura, la vera sfida è trasformare gli investimenti in opportunità”

Admiral Bet sceglie l’aggregatore Casinò di Microgame per entrambi i suoi brand AdmiralBet.it e Starvegas.it

Filippine. PAGCOR propone di rendere più severe le norme sulla pubblicità al gioco

Torino: minori in una sala scommesse, sanzione di 6.600 euro per il titolare

Gioco patologico, la Francia presenta nuovo progetto di legge in Ce

Scommesse. ADM mette ordine tra errori quota e bug: nuova circolare per i concessionari di gioco

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy