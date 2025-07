Paesi Bassi. KSA emette tre avvisi su prevenzione riciclaggio e finanziamento terrorismo

L’Autorità per il Gioco d’Azzardo (Ksa) olandese ha emesso un avviso a tre operatori per violazione della legge per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

L’Autorità per il Gioco d’Azzardo (Ksa) olandese ha emesso un avviso a tre operatori per violazione della legge per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Wwft). Le indagini hanno dimostrato che questi non hanno rispettato le linee guida della Wwft. Di conseguenza, è stato loro ordinato di porre fine a tali violazioni. La Ksa osserva che, a livello di mercato, ci sono ancora aspetti da migliorare riguardo alla Wwft e invita tutti gli operatori a prestare attenzione.

Uno degli obiettivi principali della Ksa è combattere l’illegalità e la criminalità. In tale contesto, la Ksa è anche l’organo di vigilanza per il rispetto della Wwft da parte degli operatori del gioco d’azzardo. Questi devono, tra l’altro, monitorare le transazioni dei giocatori e segnalare quelle sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (FIU) dei Paesi Bassi.

La Ksa ha condotto un’indagine approfondita sulla conformità alla Wwft da parte di tre operatori. Sono stati richiesti vari documenti, tra cui fascicoli dei giocatori, documenti interni sulla politica Wwft e valutazioni del rischio. Durante l’indagine sono state rilevate diverse violazioni della Wwft. Gli avvisi ora emessi ordinano agli operatori di conformarsi alle direttive della Wwft e di porre fine alle violazioni. Se, in una successiva verifica, risulterà che ciò non è stato fatto, potranno essere imposte sanzioni più severe, come sanzioni pecuniarie o amministrative.

