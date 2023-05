Paesi Bassi. KSA contro due operatori di lotterie: “Vietato offrire i giochi online”

Il regolatore olandese del gioco d’azzardo Kansspelautoriteit (KSA) ha avvertito due operatori di lotterie nei Paesi Bassi di interrompere l’offerta di giochi online non coperti dalle loro licenze.

Il regolatore ha affermato che le licenze delle lotterie olandesi non consentivano agli operatori di offrire giochi come Postcode Loterij’s Deal or No Deal o VriendenLoterij’s Millionaires. Ha detto che le multe sarebbero state di 250.000 euro a settimana fino a un massimo di 1 milione di euro. La KSA ha dichiarato: “La legislazione e i regolamenti fanno una chiara distinzione tra lotterie e giochi d’azzardo più rischiosi, compresi i giochi d’azzardo online. Per ciascuno è richiesta una licenza diversa.

Le lotterie potrebbero non essere offerte online; è consentita solo la vendita di biglietti di partecipazione via internet. L’offerta online di giochi collegati a una lotteria è vietata. La legge non lo consente. KSA vuole garantire che la lotteria e i giochi online rimangano prodotti separati”.

Entrambi gli operatori intendono presentare ricorso contro l’ordinanza, ma hanno affermato che si conformeranno temporaneamente in attesa dell’esito. In una dichiarazione congiunta, hanno affermato: “La KSA è dell’opinione che questi giochi di lotteria gratuiti non rientrino nella licenza della lotteria. Tuttavia, i giochi sono una forma di intrattenimento e rientrano nella natura sicura di una lotteria senza scopo di lucro con un solo obiettivo: raccogliere fondi per buone cause. Negli ultimi 30 anni, i partecipanti hanno sempre potuto partecipare a giochi aggiuntivi in ​​questo modo, tramite posta, Internet, app speciali o dal vivo. Non si vince nulla giocando a uno dei giochi stessi. Nei giochi, come una lotteria tradizionale, i partecipanti ricevono un premio solo dopo l’estrazione. Con questo, i giochi soddisfano i requisiti della licenza della lotteria”.

All’inizio del mese, il governo olandese ha pubblicato un rapporto di valutazione sulla possibile privatizzazione di Nederlandse Loterij (NLO).

PressGiochi