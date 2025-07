Paesi Bassi. KSA: “Buoni risultati nella prima settimana di divieto di pubblicità alle scommesse sportive”

L’autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha notato che l’introduzione del divieto di sponsorizzazione sportiva dal 1° luglio è avvenuta quasi senza problemi. L’autorità aveva annunciato, nei giorni precedenti all’entrata in vigore del divieto, una maggiore attenzione verso le manifestazioni del gioco d’azzardo nello sport e un’intensificazione della sorveglianza. Dopo l’entrata in vigore del divieto, quasi tutte le manifestazioni pubbliche sono scomparse.

Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore il divieto di pubblicità non mirata per il gioco d’azzardo online. Questo ha segnato la fine delle pubblicità in luoghi pubblici e in edifici accessibili al pubblico. Poiché i contratti di sponsorizzazione sportiva sono spesso di lunga durata, per questa forma pubblicitaria è stata prevista una fase transitoria fino al 1° luglio 2025. La sponsorizzazione di atleti, squadre, club, competizioni, magliette e altro materiale promozionale non è più consentita.

Nella prima settimana dall’entrata in vigore del divieto, la Ksa ha rilevato alcune piccole infrazioni, come la vendita di merchandising con il logo di operatori di gioco negli e-shop dei club sportivi. I fornitori coinvolti hanno ricevuto una lettera di avvertimento con l’invito a porre fine all’infrazione entro la stessa settimana. In caso contrario, la Ksa potrà intervenire, ad esempio, con una sanzione.

La Ksa sottolinea nuovamente che sono gli stessi operatori di gioco d’azzardo ad essere responsabili del rispetto del divieto, anche se collaborano con terze parti.

