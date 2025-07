Paesi Bassi: KSA avvia dialogo con gli operatori per migliorare i dossier dei giocatori online

L’autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha organizzato nel mese di maggio una tavola rotonda sul miglioramento della documentazione nei dossier dei giocatori. Alla discussione hanno partecipato quasi tutti

L’autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa) ha organizzato nel mese di maggio una tavola rotonda sul miglioramento della documentazione nei dossier dei giocatori. Alla discussione hanno partecipato quasi tutti gli operatori di giochi online. Per la Ksa, un dossier giocatore ben strutturato è essenziale per l’attività di vigilanza.

Gli operatori di giochi online devono creare dossier dei giocatori contenenti, in forma pseudonimizzata, dati di transazione, analisi del comportamento di gioco e contatti avuti con il giocatore. La Ksa può richiedere questi dossier nell’ambito della sua attività di controllo, ad esempio quando emergono segnali di perdite elevate da parte di un giocatore. Da tali documenti deve risultare se e come il fornitore sia intervenuto in simili situazioni.

A partire da ottobre 2021, la Ksa ha effettuato diverse indagini sui dossier presso vari fornitori, esaminando un grande numero di documenti. Queste indagini hanno permesso all’ente di identificare le buone pratiche e le aree che necessitano di miglioramento nel settore.

Una delle scoperte è stata la presenza di differenze tra i fornitori su cosa e come viene documentato nei dossier dei giocatori. Per questo motivo, la Ksa ha organizzato la tavola rotonda, durante la quale ha condiviso cinque punti chiave per una corretta documentazione e li ha discussi con i partecipanti. L’idea alla base è che una migliore documentazione consenta ai fornitori di creare dossier più completi, facilitando così l’attività di controllo della Ksa e contribuendo alla tutela dei giocatori.

PressGiochi