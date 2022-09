Paesi Bassi. KSA assegna la 22a licenza per il gioco online

Kansspelautoriteit (KSA), l’autorità di regolamentazione per i Paesi Bassi, ha assegnato la sua 22a licenza di gioco online a Holland Gaming Technology Ltd. Al momento, non è noto con quale

Al momento, non è noto con quale dominio opererà Holland Gaming Technology. Tuttavia, una volta che ciò sarà reso noto, il dominio sarà pubblicato nel Kansspelwijzer, il catalogo di giochi online del Paese. Holland Gaming Technologies è registrata a Malta. Il suo direttore è elencato come Eddy Hultermans, che è un direttore del fornitore di immagini Holland Power Gaming. Holland Power Gaming non ha ancora operazioni B2C. La sua società madre è Holland Home Entertainment Malta Ltd.

La KSA ha recentemente concesso diverse licenze di gioco online, tutte ai sensi della legge olandese sul gioco a distanza (KOA), entrata in vigore il 1 aprile 2021.

KOA era stato ritardato numerose volte, essendo stato inizialmente programmato per il lancio il 1 giugno 2020. Ieri la KSA ha concesso una licenza a Smart Gaming BV. La scorsa settimana, la controllata del gruppo ComeOn Tulipa Ent ha ricevuto una licenza, attraverso la quale gestirà il marchio ComeOn nei Paesi Bassi.

PressGiochi