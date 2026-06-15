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Paesi Bassi, Ksa ammonisce Betnation per non aver eseguito i controlli Cruks

L’autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa), ha emesso un’ammonizione nei confronti di Smart Gaming, operatore di giochi online che opera con il marchio Betnation, poiché tra gennaio e marzo

15 Giugno 2026

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L’autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa), ha emesso un’ammonizione nei confronti di Smart Gaming, operatore di giochi online che opera con il marchio Betnation, poiché tra gennaio e marzo 2026 per alcuni giocatori non sono stati effettuati i controlli nel registro di autoesclusione Cruks, noto anche come Gokstop. Di conseguenza, questi giocatori hanno potuto partecipare al gioco online senza che venisse verificato se fossero iscritti a Cruks.

Gli operatori di gioco online sono obbligati a verificare, prima della partecipazione, se un giocatore è registrato in Cruks. Le persone iscritte a Cruks non possono accedere ai giochi d’azzardo online legali, alle sale con apparecchi da gioco e ai casinò nei Paesi Bassi. Attraverso il sistema Gokstop, le persone possono proteggersi dai danni derivanti dal gioco d’azzardo.

Attualmente circa 118.000 persone risultano registrate in Cruks.

Betnation ha dichiarato che, a causa di un errore tecnico, per alcuni giocatori non sono stati effettuati i controlli Cruks. Dopo la scoperta del problema, l’operatore ha effettuato verifiche manuali per individuare i giocatori potenzialmente coinvolti. Da tali controlli è emerso che, per un piccolo gruppo di utenti, non è stato più possibile stabilire con certezza se fossero iscritti a Cruks durante il periodo interessato. Una parte di questi giocatori ha comunque giocato in quel periodo. Per un giocatore è stato confermato che era effettivamente registrato in Cruks e che, nonostante ciò, ha potuto partecipare alle attività di gioco.

La Ksa considera molto grave il fatto che i controlli Cruks non siano stati eseguiti. Le persone che si registrano volontariamente a Cruks per proteggersi dai rischi del gioco devono poter contare sul fatto che ciò impedisca loro di giocare presso operatori autorizzati.

Betnation ha segnalato autonomamente l’incidente alla Ksa e ha adottato misure per risolvere il problema ed evitare che si ripeta in futuro. Inoltre, ha compensato economicamente i giocatori coinvolti. L’operatore ha anche dichiarato di voler collaborare con partner specializzati nel gioco responsabile per valutare forme di supporto aggiuntive per questi giocatori, ad esempio attraverso assistenza, servizi di cura o corsi dedicati.

Alla luce delle misure adottate, la Ksa ha deciso per il momento di limitarsi a un’ammonizione.

La Ksa si aspetta da tutti gli operatori che i controlli Cruks vengano eseguiti correttamente. Gli operatori sono responsabili del corretto funzionamento dei propri sistemi di controllo e devono individuare e risolvere immediatamente eventuali problemi tecnici. La Ksa continuerà a vigilare con attenzione su questo aspetto.

 

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