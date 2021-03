Paesi Bassi. L’authority dei giochi concederà 35 licenze per il gioco d’azzardo online

Il regolatore olandese Kansspelautoriteit (KSA) ha confermato che concederà circa 35 licenze per il gioco d’azzardo online, dopo l’entrata in vigore del regolamento per l’iGaming. La KSA ha detto che prevede di ricevere circa 40 richieste di licenza, molte delle quali proverranno da operatori internazionali, quando il Remote Gambling Act entrerà in vigore il 1 ° aprile. L’autorità di regolamentazione lo ha affermato nella relazione annuale 2020, insieme ai requisiti chiave per i titolari di licenza e ai poteri aggiuntivi concessi alla KSA per affrontare le attività di gioco d’azzardo illegali.

Il rapporto ha ribadito l’importanza per gli operatori di attenersi alle parti del Remote Gambling Act riguardanti la prevenzione della dipendenza e la protezione dei consumatori. In particolare, tutti gli operatori devono confrontare i giocatori con il database di autoesclusione “Cruks”, oltre a fornire al Database di controllo (CDB) i propri dati acquisiti dai giochi, consentendo alla KSA di eseguire il monitoraggio remoto dei sistemi di gioco. Cruks e il CDB sono stati avviati nel 2020, con azioni di follow-up ancora necessarie nei primi mesi del 2021 per rendere operativi i sistemi.

Dopo una gara d’appalto nel 2020, la società di consulenza informatica e aziendale Netcompany ha assunto la gestione dei sistemi. Verrà utilizzata un’estensione della tassa sul gioco d’azzardo per istituire un Fondo per la prevenzione delle dipendenze, con i proventi utilizzati per fornire un trattamento anonimo della dipendenza dal gioco e per la prevenzione e il trattamento della ricerca. Il rapporto ha menzionato i dati sulle licenze per le sale giochi, dove il KSA ha concesso 43 permessi nel 2020 e ne ha negati nove. Altre dieci domande sono state ritirate mentre sette domande sono state approvate dopo l’implementazione delle modifiche. Il regolatore ha aggiunto che c’è stata una diminuzione del traffico web di gioco d’azzardo online per tutto il 2020, che a suo avviso era dovuta alle cancellazioni degli eventi sportivi.

PressGiochi