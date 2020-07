Paesi Bassi. INTRALOT sigla un accordo con Nederlandse Loterij

INTRALOT annuncia che la sua filiale nei Paesi Bassi, INTRALOT BENELUX BV, ha firmato un contratto di quattro anni, inclusa un’opzione di proroga di tre anni, con Nederlandse Loterij per la fornitura della sua piattaforma di scommesse sportive di prossima generazione, INTRALOT Orion, per consentire operazioni e gestione del bookmaker di vendita al dettaglio di TOTO. TOTO è uno dei marchi di Nederlandse Loterij ed è dedicato alle scommesse sportive.

“Nederlandse Loterij è il principale fornitore di giochi d’azzardo nei Paesi Bassi. Uno dei nostri marchi in rapida crescita è TOTO, l’unico fornitore legale di scommesse sportive nei Paesi Bassi. Con INTRALOT Orion siamo in grado di offrire un’esperienza di scommesse sportive digitali senza interruzioni nel commercio al dettaglio, che soddisfa i desideri dei nostri clienti TOTO e dei nostri rivenditori”, ha dichiarato Bas van de Bunt, direttore Business Transformation and Strategic Projects, Nederlandse Loterij.

Il Dr. Chris Dimitriadis, CEO di INTRALOT, ha spiegato: “Questo contratto estende la proficua collaborazione di quasi 12 anni tra INTRALOT e il principale operatore nei Paesi Bassi. Il successo di Nederlandse Loterij negli ultimi anni è stato particolarmente impressionante e non vediamo l’ora di continuare a fornire la nostra tecnologia all’avanguardia e di contribuire alla crescita di Nederlandse Loterij”.

Stergios Binopoulos, CEO di INTRALOT BENELUX BV, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di continuare il nostro rapporto con Nederlandse Loterij e celebrare oggi con il nostro stimato cliente l’inaugurazione e il completamento di vari progetti di successo. Abbiamo lavorato insieme per lanciare molti prodotti innovativi e accattivanti in tutti questi anni che hanno migliorato l’offerta Nederlandse Loterij in tutto il mercato dei giochi olandese e aumentato il supporto per le buone cause. Possiamo continuare con orgoglio lungo questo percorso reciprocamente vantaggioso”.

PressGiochi