Paesi Bassi: intesificata attività di contrasto alla pubblicità al gioco sui giornali online

La Kansspelautoriteit (Ksa), l’autorità olandese per il gioco d’azzardo, sta intensificando gli sforzi per contrastare la promozione di offerte di gioco illegali tramite riviste e giornali online. Negli scorsi mesi, l’ente regolatore aveva già iniziato a contattare attivamente i media coinvolti, inviando lettere informative con consigli su come evitare future violazioni.

La KSA continua a ricevere numerose segnalazioni riguardo articoli giornalistici che spingono i consumatori a giocare in casinò non collegati al sistema Cruks. Con l’iscrizione al registro Cruks, i giocatori possono scegliere di sospendere il gioco se sentono di aver perso il controllo sul proprio comportamento. La promozione attiva rivolta a questo pubblico vulnerabile è quindi particolarmente dannosa. Per combattere meglio questo tipo di pubblicità, la KSA sta rafforzando il controllo sull’intera filiera.

Questa volta non vengono coinvolti solo i media che pubblicano gli articoli, ma viene anche avviata un’indagine sulle agenzie di marketing che propongono questi contenuti a pagamento alle varie testate. Le agenzie verranno segnalate alle autorità competenti in materia di attività pubblicitarie, come l’Autoriteit Consument & Markt (ACM) e la Stichting Reclame Code (SRC).

La Ksa avvierà inoltre un dialogo con le associazioni di categoria dei giornali, per informarli su cosa è consentito e cosa no. Con questo approccio, l’obiettivo è aumentare la consapevolezza lungo tutta la catena, così da porre rapidamente fine alla promozione di offerte illegali. Se necessario, la Ksa interverrà anche con misure sanzionatorie, come l’imposizione di multe.

