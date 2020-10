Paesi Bassi. Il regolatore olandese sostiene la rimozione delle macchine da gioco

Il regolatore Kansspelautoriteit (KSA) ha sostenuto le proposte per rimuovere le macchine da gioco dalle sale giochi con l’obiettivo di ridurre l’accesso da parte dei giocatori minorenni. Il piano è stato presentato dal Family Entertainment Centers Nederland, che rappresenta il 70% delle sale giochi per famiglie olandesi. I luoghi che rappresenta ospitano una vasta gamma di giochi arcade, giochi di abilità e macchine come il flipper e l’air hockey, molti dei quali sono rivolti a tutta la famiglia. I minori non sono autorizzati a giocare alle macchine che si basano su giochi d’azzardo, ma l’organizzazione ha riconosciuto che la restrizione era difficile da monitorare e controllare. Ha annunciato che le sedi che rappresenta non acquisteranno più macchine basate su giochi d’azzardo e tutte quelle attualmente in funzione verranno rimosse entro i prossimi dieci anni. Ha inoltre invitato il Governo a modificare la legislazione per rendere obbligatoria la rimozione di tali macchine e ha contattato fornitori e membri per incoraggiarli ad aderire all’iniziativa. Le sale giochi potranno comunque ospitare giochi di abilità e “giochi da luna park” con premi diversi dal denaro.

La KSA ha dichiarato di essere d’accordo sul fatto che le attuali leggi sui giochi d’azzardo nelle sale giochi familiari, che derivano dal Games of Chance Act del 1964, non sono riuscite a proteggere i minori, spiegando: “Il legislatore, che ha emanato questa legge nel 1964, ha previsto i distributori automatici nelle fiere itineranti e nei parchi di divertimento e vacanze. Il rischio di sviluppare la dipendenza dal gioco d’azzardo nei luoghi in cui le persone soggiornano per un breve periodo era considerato minimo. L’eccezione significa che per le macchine da fiera non sono richiesti né l’autorizzazione del modello né il permesso operativo. Lo svantaggio di ciò è che non è possibile una supervisione adeguata. La FEC Paesi Bassi sostiene la modifica della legislazione in modo che le macchine da fiera con giochi d’azzardo non siano più possibili; la KSA approva questo motivo. La KSA ha recentemente annunciato la nomina di un importante accademico come suo nuovo consulente per la dipendenza dal gioco d’azzardo”.

PressGiochi