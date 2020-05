Paesi Bassi. Il Primo Ministro approva la riapertura dei casinò dal primo luglio

I casinò dei Paesi Bassi riapriranno il 1 ° luglio, due mesi prima del previsto, secondo quanto dichiarato dal Primo Ministro Mark Rutte e dal Ministro della Sanità Hugo de Jonge. Tutti i casinò del paese hanno chiuso a metà marzo per limitare la diffusione del Coronavirus e la data prevista per la riapertura era fino il 1 ° settembre. Tuttavia, ciò ha suscitato critiche da parte dell’operatore Holland Casino e dell’associazione nazionale dell’industria del gioco d’azzardo VAN Kansspelen, che ha definito la decisione “irresponsabile”. I rappresentanti di entrambe le organizzazioni hanno incontrato i rappresentanti del Governo all’inizio di questo mese per delineare le preoccupazioni sulla data di riapertura. Rutte ha affermato che finché i dati del virus continuano a diminuire, è possibile anticipare la riapertura.

Rutte ha dichiarato: “Tutto questo sarà possibile solo se verranno rispettate le regole di distanza sociale”. La mossa è stata accolta favorevolmente da VAN Kansspelen e il Presidente Frits Huffnagel ha spiegato: “Di recente, come settore, abbiamo lavorato duramente per contrastare il virus e abbiamo avuto diverse conversazioni con le parti interessate. In tal modo, abbiamo convinto il Governo che possiamo riaprire in sicurezza per i nostri ospiti. Ci vorrà un po ‘di tempo per abituarci di nuovo quando riapriremo. Avremmo potuto aprire oggi, ma non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti dal 1 ° luglio. Il settore ha attraversato un momento difficile a causa della chiusura obbligatoria e dal 1 ° luglio, la capacità sarà inferiore a quella a cui siamo abituati, ma presto una serata in un casinò sarà di nuovo possibile”. VAN Kansospel ha istituito un protocollo per contenere la diffusione del COVID-19 che i suoi membri devono seguire per aiutare nel mantenere la sicurezza dei casinò.

