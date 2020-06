Paesi Bassi. Il gruppo iGaming olandese firma un protocollo d’intesa con IBIA

Stichting Speel Verantwoord (SSV), associazione che rappresenta le aziende olandesi di iGaming, ha firmato un protocollo d’intesa (MOU) con l’International Betting Integrity Association (IBIA). Il protocollo d’intesa mira a creare maggiore chiarezza e trasparenza per la comunità dei giochi dei Paesi Bassi così da rafforzare la fiducia dei consumatori nel settore dei giochi. Stichting Speel Verantwoord, che si traduce in Play Responsible Foundation, collaborerà con l’IBIA a una serie di progetti incentrati sull’integrità, inclusa la promozione e la creazione di mercati di gioco d’azzardo regolamentati con l’obiettivo di raggiungere un’elevata canalizzazione nei Paesi Bassi, che intanto continuano a sviluppare un quadro di gioco regolamentato, il cui lancio è previsto per luglio 2021.

L’Amministratore delegato di SSV, Peter- Paul de Goeij, ha dichiarato: “Ci sono molte società che fanno parte di entrambe le associazioni e vi è un chiaro vantaggio per lavorare a stretto contatto con IBIA. Mentre entrambe le associazioni accolgono con favore l’apertura del mercato, la legge pone una serie di restrizioni su determinati prodotti di scommesse per motivi di integrità, che sia SSV che IBIA hanno messo in dubbio; vi è una preoccupazione generale per l’impatto sulla canalizzazione dei consumatori e sulla redditività del mercato”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “La legge olandese presenta una serie di opportunità e sfide per gli operatori in merito alla disponibilità delle scommesse e ai relativi problemi di integrità. Cercheremo di lavorare a stretto contatto con l’SSV per stabilire un rapporto di lavoro con i responsabili politici e altre parti interessate per discutere tali questioni in modo più dettagliato e garantire che l’apertura del mercato abbia successo. Questo deve includere la licenza affinché tutti gli operatori di scommesse sportive siano membri di un organismo di controllo e in cui la legge olandese menziona specificamente IBIA”.

PressGiochi