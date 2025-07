Paesi Bassi: il gioco d’azzardo al centro del programma VVD in vista delle elezioni

Con le elezioni olandesi in programma il 29 ottobre, il gioco d’azzardo emerge come uno dei principali temi su cui i partiti stanno puntando per conquistare il consenso degli elettori.

Con le elezioni olandesi in programma il 29 ottobre, il gioco d’azzardo emerge come uno dei principali temi su cui i partiti stanno puntando per conquistare il consenso degli elettori. Tra questi, il partito di centrodestra VVD, guidato da Dilan Yeşilgöz-Zegerius, ha inserito nel proprio programma elettorale una serie di proposte per rafforzare il controllo sul settore del gioco.

Il VVD si impegna a potenziare i poteri della Kansspelautoriteit (KSA), l’autorità olandese che regola il gioco d’azzardo, con l’obiettivo di ridurre i danni legati al gioco online, migliorare la supervisione del mercato e intensificare la lotta contro gli operatori illegali.

Nel manifesto del partito si legge chiaramente l’intenzione di riformare la Legge sul Gioco a Distanza per affrontare il problema della dipendenza da gioco, attribuendo all’Autorità per il Gioco maggiori poteri di vigilanza e intervento. Inoltre, il VVD propone di adottare un approccio coordinato a livello europeo per contrastare le aziende illegali che operano nel settore, in linea con le strategie contro le reti criminali.

Questa posizione rispecchia le preoccupazioni comuni a livello europeo, ma riflette anche una realtà preoccupante nei Paesi Bassi, dove il mercato nero del gioco d’azzardo continua a crescere. Recenti dati evidenziano che il 25% dei giocatori olandesi si rivolge a operatori non autorizzati, causando una perdita stimata di 1,3 miliardi di euro per l’economia legale del gioco.

Il Segretario alla Tutela Legale, Teun Struycken, sta già guidando una serie di riforme della Legge sul Gioco a Distanza del 2021 (KOA), che prevedono un rafforzamento dei poteri dell’autorità di regolamentazione. Il VVD ora promette di accelerare questo processo.

L’attenzione del partito sul gioco d’azzardo è probabilmente dettata dagli avvertimenti costanti del settore, secondo cui il mercato nero ha ormai raggiunto dimensioni preoccupanti, mettendo a rischio i consumatori olandesi.

Alla più recente conferenza Gaming in Holland, Arjan Blok, CEO della lotteria di Stato olandese, ha affermato che il 25% dei clienti si rivolge a operatori non autorizzati, causando una perdita di 1,3 miliardi di euro.

Il VVD ha chiaramente recepito queste preoccupazioni. Il suo manifesto per contrastare il mercato nero ha un peso rilevante, dato che il partito faceva parte della coalizione di quattro partiti che si è sciolta all’inizio di quest’anno, portando alle nuove elezioni previste per il 29 ottobre.

