Paesi Bassi: gli operatori olandesi vietano i bonus per i minori di 25 anni con codice marketing

Con il codice, VNLOK – con membri tra cui Holland Casino, FPO Nederland, JOI Gaming, Nederlandse Loterij e ZEbet – mira a proteggere i gruppi vulnerabili estendendo alla pubblicità online le misure già in atto per la pubblicità televisiva e radiofonica.

Attualmente, la legge stabilisce che la pubblicità del gioco d’azzardo non può apparire in televisione tra le 06:00 e le 21:00. In base al codice, ciò si applicherà anche alla pubblicità video online. Gli annunci pubblicitari saranno inoltre sempre vietati sui canali che hanno più del 25% di visualizzazioni tra i minorenni. Inoltre, la ROK vieterà ai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni di utilizzare i bonus e vieterà alle stazioni radio e TV di pubblicizzare tali bonus.

Anche i bonus saranno limitati a € 250. Il codice sarà soggetto a valutazione da parte del Comitato per il codice pubblicitario della Advertising Code Foundation prima di essere adottato.

“Non è stato facile proteggere gli interessi di tutte le parti coinvolte, ma siamo riusciti a ottenere un solido codice pubblicitario per i giochi d’azzardo online che offre una protezione aggiuntiva per i consumatori e in particolare per i gruppi vulnerabili”, ha affermato Helma Lodders, presidente di VNLOK.“Ciò comporta la consulenza di esperti di dipendenze e organizzazioni di consumatori”.

Una bozza di ROK è stata annunciata in ottobre, ma il codice attuale è la prima versione ufficiale. Il codice si applicherà fino al 1° marzo 2023. Una valutazione sarà effettuata nell’ottobre 2022 per determinare se questo codice soddisfa gli obiettivi delineati.

Anche un altro gruppo commerciale, la Netherlands Online Gambling Association (NOGA), i cui membri includono Entain, Flutter, Kindred e Bet365, ha chiesto un nuovo codice di condotta del settore stesso a settembre.

Esistono già limiti legali alla pubblicità attraverso il Remote Gaming Act, lanciato con il mercato dei giochi online dei Paesi Bassi il 1 ottobre 2021. La legge è stata ritardata più volte prima di entrare definitivamente in vigore, con undici operatori che hanno ricevuto licenze in base al nuovo regime.

PressGiochi