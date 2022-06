Paesi Bassi. Entain acquisisce BetEnt per 300 mln di euro

Entain Plc ha deciso di acquisire BetEnt BV, l’operatore con licenza olandese di BetCity.nl, nel tentativo di assicurarsi una presenza leader all’interno del regime di gioco online dei Paesi Bassi recentemente regolamentato.

Questa mattina, Entain ha annunciato di aver stipulato un accordo per acquisire l’intero capitale sociale di BetEnt dal proprietario Sports Entertainment Media BV per un corrispettivo iniziale di 300 milioni di euro (257 milioni di sterline). Aumentando la valutazione di BetEnt, l’accordo comporterà un corrispettivo contingente differito fino a 550 milioni di euro (circa 472 milioni di sterline).

BetCity, uno dei primi operatori autorizzati, ha ricevuto una licenza per scommesse sportive e giochi online dalla Kansspelautoriteit (KSA), l’Autorità olandese per il gioco d’azzardo, nell’ottobre 2021 quando il mercato è stato ufficialmente lanciato. Entain ritiene che BetCity sia altamente complementare ai suoi marchi Bwin e Party Gaming che sono in attesa dell’approvazione del mercato olandese, poiché BetCity ha stabilito una “posizione di leader con una quota di mercato di circa il 20% durante il quarto trimestre del 2021”.

“Siamo lieti che BetCity si unisca a Entain e siamo entusiasti delle opportunità significative nel mercato olandese appena regolamentato”, ha commentato Jette Nygaard-Andersen, CEO di Entain Group. “Questa acquisizione fornirà ai clienti un’esperienza ancora migliore poiché combiniamo l’esperienza e il marchio locali di BetCity insieme alla piattaforma di Entain leader di mercato e incentrata sul cliente. Questa transazione rafforza ulteriormente la nostra strategia di crescita per operare in mercati regolamentati attraenti”.

PressGiochi