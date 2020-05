Paesi Bassi. Criticata la decisione di estendera la chiusura dei casinò fino a settembre

L’associazione commerciale nazionale dell’industria del gioco d’azzardo VAN Kansspelen si è unita all’Holland Casino di proprietà dello Stato per criticare la decisione del Governo di prolungare la chiusura dei casinò fino al 1 ° settembre. Il Governo olandese ha affermato che le strutture di gioco d’azzardo non potranno riaprire fino a settembre, raggiungendo così i sei mesi di chiusura a seguito della pandemia el COVID-19. Holland Casino, un monopolio statale con 14 casinò nei Paesi Bassi, ha criticato l’estensione della chiusura come “irresponsabile”, affermando che interesserebbe più di 8.000 persone impiegate nel settore, inoltre ha affermato che i giocatori si stanno rivolgendo alle scommesse illegali a causa della chiusura dei casinò. Così viene esortato il Governo a consentire la riapertura di casinò e sale giochi il mese prossimo.

L’amministratore delegato di Holland Casino, Erwin van Lambaart, ha dichiarato: “Secondo noi, mantenere l’intero settore chiuso per così tanto tempo è irresponsabile anche relativamente al nostro compito di canalizzazione sociale: offrire giochi sicuri e responsabili. Comprendiamo che non dovremmo essere i primi a riaprire, ma rimanere chiusi per altri quattro mesi non è saggio. Saremo pronti entro il 1 ° giugno per poter aprire le nostre filiali, in conformità con le linee guida del Governo”.

Frits Huffnagel, presidente di VAN Kansspelen, ha dichiarato: “Recentemente, è stato fatto molto lavoro su un protocollo per riaprire rapidamente. Inoltre, vi è stato un intenso contatto con vari ministeri. Sembra che la decisione sia stata presa sulla base di una conoscenza insufficiente del settore. Il sostegno promesso è sufficiente solo se viene rimborsato il 100% dei costi”.

